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Playoffs del PreFederal: nervios en el arranque y victorias ajustadas de los locales

Roca le ganó un partidazo al Rojo, Pacífico reaccionó a tiempo ante Regina y Pérfora quebró a Petro con un triple clave. Español logró la victoria más holgada en el clásico de Plottier.

Cristian Helou

Por Cristian Helou

Augusto Duarte fue uno de los mejores de la noche en el Viejo Ramírez (Oscar Livera)

Augusto Duarte fue uno de los mejores de la noche en el Viejo Ramírez (Oscar Livera)

Tres de los cuatro cruces de los playoffs arrancaron con mucha paridad e interrogantes hasta el final. Deportivo Roca reaccionó a tiempo en los últimos minutos y le ganó a Independiente por 85-80, Pacífico levantó un partido increíble ante Atlético Regina (76-71) y Pérfora le ganó con lo justo a Petrolero (81-75). El que rompió con la paridad fue Centro Español, que no dejó dudas y venció a Club Plottier por 82-64.

De esta manera, los cuatro locales picaron en punta, pero quedó claro que los de abajo van a deja la piel para estirar las definiciones. Y el miércoles, tratarán de aprovechar las localías para empatar las series y estirarlas hasta el próximo domingo.

Lo perdía por 18, lo ganó por 5

Pacífico sacó adelante un partido muy complicado ante Atlético Regina, en el Viejo Ramírez. Corrió siempre desde atrás, pero ganó el último parcial por 21-4 y aseguró la victoria en el Viejo Ramírez. Los parciales: 15-25, 38-48 y 55-67, 21-4.

Cuando restaban 2:43 para cerrar el tercer cuarto, un triple de Juan Cruz Marini puso el partido 47-65. Sin embargo, el Albo falló demasiado y le dio vida al Decano, que revirtió la historia. Fueron claves los rebotes (50-41 a favor del local) y especialmente las faltas personales. Al local le pitaron 15 y a Regina, 28.

En el plano individual, sobresalieron Angelo Sasso (21 más 9 rebotes), Augusto Duarte (20), mientras que en la visita no alcanzaron los 21 de Martín Chervo, los 14 de Nacho Claris, ni el doble-doble de Elías Iñíguez (14 y 10 rebotes).

Lucas Romera vs. Nacho Claris, un duelo de muchos torneos, con diferentes camisetas. (Oscar Livera)

Clásico parejo y victoria Verde

Aunque Pérfora es el 1 y Petrolero el 8, el clásico de Plaza Huincul fue muy parejo y el Verde lo ganó por detalles. Nunca logró despegarse en las cifras y un triple muy oportuno de Pedro Emilio en el cierre, le dio una distancia de 6 (79-73) para empezar a definir la historia. Así terminaron los cuartos: 21-21, 45-41 y 61-60, para el 20-15 del cierre en el Oscar Piti Claris.

Julián Ruíz fue el goleador de la noche con 22, Emilio terminó con 15 y Nahuel Vicentín completó el trío anotador con 15. En el Matador sobresalieron Javier De la Rúa (16), Marco Roumec (15) y Bautista Schwindt (14). En medio de estadísticas muy reñidas, las seis faltas más que le cobraron a Petro (19 contra 13) resultaron determinantes.

Cierre tremendo y victoria del Depo

El último minuto en el Gimena Padín tuvo de todo. Un doble de Enzo Nieva le dio ventaja a Independiente (80-78), pero una respuesta letal de Matías Alluchón desató la locura en el público local y Deportivo Roca se quedó una victoria muy ajustada. La paridad fue total y así lo reflejaron los parciales: 23-23, 43-42 y 61-60 fueron los parciales, antes del 24-20 final.

Alluchón no hizo más que ratificar que fue el mejor de la cancha, con 21 puntos y una valoración que llegó a 28, con 5 asistencias y 6 recuperos. Estuvo muy bien acompañado por Lucas Villanueva, quien firmó un doble doble con 10 puntos y 12 rebotes, más Benjamín López (18) y Martín Pamich (17). En el Rojo sobresalieron Franco Alippi y Joaquín Marcon, con 20 y 18 respectivamente. La defensa fue clave, porque el Depo triplicó a su rival en recuperos: 15-5.

Modo Ramadori

El que menos sufrió en el inicio de los playoffs fue Centro Español que se sacó de encima a Club Plottier, con una gran actuación de Facundo Ramadori. El de Punta Alta alcanzó una valoración de 37, gracias a sus 24 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos. Fue incontrolable para un rival que dio pelea en el tercer cuarto, pero cometió muchos errores en la primera mitad. Los cuartos: 21-16, 48-29 y 62-51. El local frenó la arremetida rival con un 20-13 en el cierre.

Además de Ramadori, Franco Pennacchiotti (18) y Emilio Santana (13) anotaron seguido, mientras que en Plottier los mejores fueron Joaquín Morandini y Leandro Tapia, con 15 puntos cada uno. Las mayores ventajas se dieron en los rebotes (40-29) y en los 12 puntos porcentuales en tiros de dos puntos: 55% (17-31) para el local, 43% (16-37) para la visita.


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Centro Español de Plottier

Deportivo Roca

Pacífico

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PreFederal de básquet

Tres de los cuatro cruces de los playoffs arrancaron con mucha paridad e interrogantes hasta el final. Deportivo Roca reaccionó a tiempo en los últimos minutos y le ganó a Independiente por 85-80, Pacífico levantó un partido increíble ante Atlético Regina (76-71) y Pérfora le ganó con lo justo a Petrolero (81-75). El que rompió con la paridad fue Centro Español, que no dejó dudas y venció a Club Plottier por 82-64.

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