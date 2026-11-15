Playoffs del PreFederal: nervios en el arranque y victorias ajustadas de los locales

Tres de los cuatro cruces de los playoffs arrancaron con mucha paridad e interrogantes hasta el final. Deportivo Roca reaccionó a tiempo en los últimos minutos y le ganó a Independiente por 85-80, Pacífico levantó un partido increíble ante Atlético Regina (76-71) y Pérfora le ganó con lo justo a Petrolero (81-75). El que rompió con la paridad fue Centro Español, que no dejó dudas y venció a Club Plottier por 82-64.

De esta manera, los cuatro locales picaron en punta, pero quedó claro que los de abajo van a deja la piel para estirar las definiciones. Y el miércoles, tratarán de aprovechar las localías para empatar las series y estirarlas hasta el próximo domingo.

Lo perdía por 18, lo ganó por 5

Pacífico sacó adelante un partido muy complicado ante Atlético Regina, en el Viejo Ramírez. Corrió siempre desde atrás, pero ganó el último parcial por 21-4 y aseguró la victoria en el Viejo Ramírez. Los parciales: 15-25, 38-48 y 55-67, 21-4.

Cuando restaban 2:43 para cerrar el tercer cuarto, un triple de Juan Cruz Marini puso el partido 47-65. Sin embargo, el Albo falló demasiado y le dio vida al Decano, que revirtió la historia. Fueron claves los rebotes (50-41 a favor del local) y especialmente las faltas personales. Al local le pitaron 15 y a Regina, 28.

En el plano individual, sobresalieron Angelo Sasso (21 más 9 rebotes), Augusto Duarte (20), mientras que en la visita no alcanzaron los 21 de Martín Chervo, los 14 de Nacho Claris, ni el doble-doble de Elías Iñíguez (14 y 10 rebotes).

Lucas Romera vs. Nacho Claris, un duelo de muchos torneos, con diferentes camisetas. (Oscar Livera)

Clásico parejo y victoria Verde

Aunque Pérfora es el 1 y Petrolero el 8, el clásico de Plaza Huincul fue muy parejo y el Verde lo ganó por detalles. Nunca logró despegarse en las cifras y un triple muy oportuno de Pedro Emilio en el cierre, le dio una distancia de 6 (79-73) para empezar a definir la historia. Así terminaron los cuartos: 21-21, 45-41 y 61-60, para el 20-15 del cierre en el Oscar Piti Claris.

Julián Ruíz fue el goleador de la noche con 22, Emilio terminó con 15 y Nahuel Vicentín completó el trío anotador con 15. En el Matador sobresalieron Javier De la Rúa (16), Marco Roumec (15) y Bautista Schwindt (14). En medio de estadísticas muy reñidas, las seis faltas más que le cobraron a Petro (19 contra 13) resultaron determinantes.

Cierre tremendo y victoria del Depo

El último minuto en el Gimena Padín tuvo de todo. Un doble de Enzo Nieva le dio ventaja a Independiente (80-78), pero una respuesta letal de Matías Alluchón desató la locura en el público local y Deportivo Roca se quedó una victoria muy ajustada. La paridad fue total y así lo reflejaron los parciales: 23-23, 43-42 y 61-60 fueron los parciales, antes del 24-20 final.

Alluchón no hizo más que ratificar que fue el mejor de la cancha, con 21 puntos y una valoración que llegó a 28, con 5 asistencias y 6 recuperos. Estuvo muy bien acompañado por Lucas Villanueva, quien firmó un doble doble con 10 puntos y 12 rebotes, más Benjamín López (18) y Martín Pamich (17). En el Rojo sobresalieron Franco Alippi y Joaquín Marcon, con 20 y 18 respectivamente. La defensa fue clave, porque el Depo triplicó a su rival en recuperos: 15-5.

Modo Ramadori

El que menos sufrió en el inicio de los playoffs fue Centro Español que se sacó de encima a Club Plottier, con una gran actuación de Facundo Ramadori. El de Punta Alta alcanzó una valoración de 37, gracias a sus 24 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y 4 recuperos. Fue incontrolable para un rival que dio pelea en el tercer cuarto, pero cometió muchos errores en la primera mitad. Los cuartos: 21-16, 48-29 y 62-51. El local frenó la arremetida rival con un 20-13 en el cierre.

Además de Ramadori, Franco Pennacchiotti (18) y Emilio Santana (13) anotaron seguido, mientras que en Plottier los mejores fueron Joaquín Morandini y Leandro Tapia, con 15 puntos cada uno. Las mayores ventajas se dieron en los rebotes (40-29) y en los 12 puntos porcentuales en tiros de dos puntos: 55% (17-31) para el local, 43% (16-37) para la visita.