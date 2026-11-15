Javier Milei retoma la agenda tras la visita del Papa León XIV: Toyota el lunes, honoris causa en la UB y el desembarco de Tesla el viernes
Presidencia difundió las actividades del Presidente para la semana, que incluyen una reunión con Toyota, la cena del CICyP, un doctorado honoris causa de la Universidad de Belgrano y el lanzamiento de Tesla en el país. El martes habrá mesa política en la Casa Rosada y el ministro Federico Sturzenegger viajará a Europa.
El presidente Javier Milei arrancará la semana este lunes con una reunión con autoridades de Toyota en la Casa Rosada y la cerrará el viernes con el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, según la agenda oficial que difundió Presidencia de la Nación. En el medio, el mandatario tiene previstas dos cenas con empresarios y entidades, una exposición sobre política monetaria, un doctorado honoris causa y una distinción en la AMIA.
Es la primera semana con agenda habitual después de la visita del papa León XIV al país, que concentró la actividad oficial de los últimos días. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno acompañarán al Presidente en varias de las actividades, mientras que el martes se reunirá la mesa política en la Casa Rosada, en la previa de la sesión del Senado prevista para el jueves.
La agenda de Javier Milei día por día
Lunes 16
- 13 hs: reunión con autoridades de Toyota en la Casa Rosada, junto con Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
- 20 hs: cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, con Karina Milei y Pablo Quirno.
Martes 17
- 11 hs: reunión de la mesa política en la Casa Rosada.
- 11 hs: conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, en la Casa Rosada.
- 17 hs: Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, con la presencia de Quirno.
Miércoles 18
- 10 hs: Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la Universidad de Belgrano, donde el Presidente se recibió de economista.
Jueves 19
- 11 hs: conferencia de prensa de Ravier en Rosario, Santa Fe, donde repasará las políticas nacionales con impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales.
- 17 hs: entrega al Presidente de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, en la sede de la AMIA.
- 20 hs: Milei disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, con Quirno, en Madero Tango.
Viernes 20
- 11 hs: encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, junto con Karina Milei, por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.
- 19 hs: lanzamiento oficial de Tesla, la automotriz de Elon Musk, en la Argentina, en el barrio porteño de La Boca.
La agenda de Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y el viaje a Europa de Federico Sturzenegger
La agenda oficial incluye también actividades de otros integrantes del Gobierno. Entre ellas aparecen dos vinculadas con la energía y la minería: la reunión del directorio de YPF del lunes y la Cumbre de Minería en Mendoza del jueves, ambas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
- Lunes 16, 13 hs: Santilli participará de una reunión del Directorio de YPF, del que es miembro.
- Martes 17, 14 hs: Karina Milei recorrerá la Feria Alimentar en el predio de La Rural.
- Miércoles 18, 9:15 hs: Caputo participará del Summit «El País que se Viene», organizado por Somos Pymes.
- Miércoles 18, 16:30 hs (hora de París): el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expondrá en una conferencia sobre inteligencia artificial y gobierno corporativo en la sede de la OCDE, en París.
- Jueves 19, 9 hs a 10:30 hs (hora de París): Sturzenegger participará de la 35.ª sesión del Comité de Política Regulatoria de la OCDE, reservada a sus miembros.
- Jueves 19, 9:30 hs: Santilli viajará a Mendoza para ser orador en la Cumbre de Minería.
- Jueves 19, 11 hs: Karina Milei visitará la fábrica y el centro logístico de El Club de la Milanesa, en El Talar de Pacheco.
- Viernes 20, 12:30 hs a 15:30 hs (hora de Alemania): Sturzenegger expondrá en Düsseldorf en una conferencia de la Fundación Friedrich Naumann sobre la desregulación como motor de crecimiento, con la Argentina como modelo para Alemania.
- Viernes 20: el ministro de Salud, Mario Lugones, participará de una reunión de ministros de Salud del Mercosur en Uruguay.
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