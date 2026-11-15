Javier Milei retoma la agenda tras la visita del Papa León XIV: Toyota el lunes, honoris causa en la UB y el desembarco de Tesla el viernes

El presidente Javier Milei arrancará la semana este lunes con una reunión con autoridades de Toyota en la Casa Rosada y la cerrará el viernes con el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina, según la agenda oficial que difundió Presidencia de la Nación. En el medio, el mandatario tiene previstas dos cenas con empresarios y entidades, una exposición sobre política monetaria, un doctorado honoris causa y una distinción en la AMIA.

Es la primera semana con agenda habitual después de la visita del papa León XIV al país, que concentró la actividad oficial de los últimos días. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno acompañarán al Presidente en varias de las actividades, mientras que el martes se reunirá la mesa política en la Casa Rosada, en la previa de la sesión del Senado prevista para el jueves.

La agenda de Javier Milei día por día

Lunes 16

13 hs: reunión con autoridades de Toyota en la Casa Rosada, junto con Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo .

reunión con autoridades de Toyota en la Casa Rosada, junto con Karina Milei y el ministro de Economía, . 20 hs: cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel, con Karina Milei y Pablo Quirno.

Martes 17

11 hs: reunión de la mesa política en la Casa Rosada.

reunión de la mesa política en la Casa Rosada. 11 hs: conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier , en la Casa Rosada.

conferencia de prensa del vocero presidencial, , en la Casa Rosada. 17 hs: Milei expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, con la presencia de Quirno.

Miércoles 18

10 hs: Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, en la sede de la Universidad de Belgrano, donde el Presidente se recibió de economista.

Jueves 19

11 hs: conferencia de prensa de Ravier en Rosario, Santa Fe, donde repasará las políticas nacionales con impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales.

conferencia de prensa de Ravier en Rosario, Santa Fe, donde repasará las políticas nacionales con impacto en la provincia y responderá preguntas de medios locales. 17 hs: entrega al Presidente de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, en la sede de la AMIA .

entrega al Presidente de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, en la sede de la . 20 hs: Milei disertará en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, con Quirno, en Madero Tango.

Viernes 20

11 hs: encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, junto con Karina Milei, por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

encuentro de polo con en Cañuelas, junto con Karina Milei, por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. 19 hs: lanzamiento oficial de Tesla, la automotriz de Elon Musk, en la Argentina, en el barrio porteño de La Boca.

La agenda de Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y el viaje a Europa de Federico Sturzenegger

La agenda oficial incluye también actividades de otros integrantes del Gobierno. Entre ellas aparecen dos vinculadas con la energía y la minería: la reunión del directorio de YPF del lunes y la Cumbre de Minería en Mendoza del jueves, ambas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.