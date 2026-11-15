Impulsado por Vaca Muerta, el petróleo pasó a la harina de soja y ya es el principal producto de exportación de la Argentina

El crudo superó a la harina de soja y lideró las exportaciones argentinas entre enero y septiembre. (Foto: archivo gentileza)

El petróleo crudo desplazó a la harina de soja como el principal producto de exportación de la Argentina entre enero y septiembre de 2026, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) basado en datos del INDEC. En ese período, las ventas de crudo alcanzaron un récord de US$7.753 millones, 58,6% más que un año antes, mientras que las de harina de soja sumaron US$6.971 millones, con una suba de 7,4%.

La diferencia de ritmo se ve todavía más clara si se mira hacia atrás. El valor exportado de petróleo es hoy 6,5 veces el de 2021, mientras que el de la harina de soja equivale a tres cuartas partes de lo que se vendía ese año.

Comercio exterior · Ene-sep 2026 El petróleo pasó a la soja Valor exportado en millones de dólares Petróleo crudo US$ 7.753 +58,6% interanual · 6,5 veces lo exportado en 2021 Harina de soja US$ 6.971 +7,4% interanual · tres cuartas partes de lo exportado en 2021 Superávit comercial energético US$ 9.427 millones Récord histórico · 44,5% del superávit comercial total Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, con datos del INDEC.

Por qué el petróleo superó a la soja en las exportaciones: el peso de Vaca Muerta

La entidad atribuye el salto al “boom productivo” de los hidrocarburos de la mano de las inversiones en Vaca Muerta, donde la explotación no convencional revirtió el estancamiento del sector. A eso se sumaron precios favorables: el Brent llegó a superar los US$100 por barril con el cierre del estrecho de Ormuz y promedió en el año un 23% más que en 2025.

En volumen, el salto también es histórico: entre enero y octubre se exportaron 106,25 millones de barriles de crudo, por encima de los 90,2 millones de todo 2025, según datos de la Secretaría de Energía publicados por Diario RÍO NEGRO. Y la tendencia podría acelerarse desde marzo, cuando el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) empiece a despachar desde la costa rionegrina con un caudal inicial de 180.000 barriles diarios.

La harina de soja, en cambio, enfrenta un mercado mundial con mucha más oferta que a principios de siglo. Los mandatos de biocombustibles impulsaron la demanda de aceite de soja y, como contrapartida, dejaron un excedente de harina: su producción mundial se duplicó en 20 años, mientras que el consumo creció a un ritmo menor y presionó los precios a la baja.

Superávit energético récord: cuántos dólares aporta el sector

Entre enero y septiembre, las exportaciones de combustibles y energía sumaron US$ 12.452 millones y las importaciones de combustibles y lubricantes, US$ 3.025 millones. El resultado fue un superávit comercial energético de US$ 9.427 millones, “un máximo nunca visto”, que equivale al 44,5% del superávit comercial total del país, de US$ 21.198 millones.

La mejora no se explica solo por los precios. Las cantidades exportadas crecieron 29,5% y los valores, 18,6%, mientras que del lado importador las cantidades cayeron 10,7%, aunque el gasto en dólares subió 10,1% por el encarecimiento de lo que se compra afuera.

El aporte también se nota en el mercado de cambios: según datos del BCRA que cita el informe, el saldo energético de cobros menos pagos por bienes llegó a US$ 7.890 millones en nueve meses, contra US$ 4.337 millones un año antes. Hacia adelante, la BCR considera que la continuidad de las inversiones y la ampliación de la infraestructura de transporte y exportación serán clave para consolidar la tendencia.