Una representante de Jujuy es la Gran Campeona del Festival de la Empanada en Zapala

El 3º Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza confirmó que Zapala se convirtió definitivamente en la referencia más importante del interior de la provincia en la organización de eventos masivos, que unen la gastronomía y la cultura, y que además tienen un respaldo contundente de parte del público.

Así quedó demostrado a lo largo de las tres jornadas, donde el tradicional Paseo de la Estación estuvo a pleno, no solo en los momentos de la competencia oficial, sino también a la hora de los espectáculos artísticos que desfilaron por el escenario principal hasta altas horas de la madrugada, en el patio de comidas y en el paseo de los emprendedores.



El broche de oro lo puso la premiación de los ganadores del campeonato, que llegó después de un arduo trabajo del jurado que evaluó a los participantes de cada una de las categorías.

Como Gran Campeona, es decir la competidora que sumó mayor cantidad de puntos en todas las categorías, se consagró la representante de Jujuy, Mirta Toconás, que se quedó con el primer lugar en Patagónica de Autor, y también en Empanada Neuquina, obteniendo el premio de $1,5 millón por cada categoría (es decir $3 millones en total), y el viaje a Faimaillá, para representar al festival en la Fiesta Nacional de la Empanada, que tiene sede en esa ciudad de la provincia de Tucumán.



En Empanada Neuquina, el segundo lugar fue para Samuel Meliqueo y la tercera ubicación para María Raquel Cumian Coñoequir, ambos de Zapala.

En Empanada Patagónica de Autor, el segundo puesto fue para la representante de Aluminé, Lidia Martínez, y tercero terminó Tomás Adad, de Córdoba.



En la categoría Empanada de Famaillá, el ganador fue Víctor Aráoz, de Tucumán; el segundo puesto fue para María Raquel Cumian Coñoequir, y el tercero para Tomás Adad.

Finalmente en Empanada Federal, donde el premio mayor era de $2,5 millones de pesos, la ganadora fue Cinthya Velásques, de Tucumán, el segundo Tomás Adad, y tercera, la zapalina Cinthia Corradini.

Identidad zapalina



Este domingo, el gobernador Rolando Figueroa, se hizo presente en el festival, donde realizó una recorrida por el predio, acompañado por el intendente, Carlos Koopmann.

Estos eventos han puesto a Zapala en la agenda gastronómica de la provincia, y son decisiones que tenemos que acompañar para que sigan creciendo”. Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén.

Junto con el jurado, Figueroa degustó las empanadas riojanas y cordobesas, aunque dejó en claro que “la empanada neuquina es muy difícil de superar”, destacando el talento de la actual campeona mundial, la zapalina Graciela Caffa.

Koopmann, por su parte, se mostró más que satisfecho con los resultados de esta nueva edición, remarcando que “a lo largo de las tres jornadas, el público acompañó de manera contundente, confirmando la convocatoria masiva que logran estos eventos, donde podemos disfrutar lo mejor de nuestra gastronomía y también encontrarnos con distintas propuestas culturales”.



“Es indiscutible que el Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza llegó para quedarse, como ocurrió con el Campeonato de Asadores a la Estaca o con la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, porque ya forman parte de la identidad zapalina”, señaló Koopmann.

Además de la consagración de los mejores de cada categoría del certamen de la empanada, el último día del festival incluyó la clases magistrales que brindaron las tres campeonas que hasta el momento había tenido el evento: Graciela Caffa, Brenda Ottonelli y Cinthia Corradini.



El público también pudo disfrutar de la charla “Leyendas de la empanada”, con las reconocidas chefs Madame Papin, Chacha Vicario y Valeria Velázquez.

El final musical a todo baile, estaba programado con Modo Kuarteto, Corazón Ranchero y Los Chama de Cristal.