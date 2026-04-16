Polémica en el fútbol argentino: Salvio cuestionó la nueva regla con una frase irónica

La reciente decisión de la Dirección Nacional de Arbitraje de modificar el reglamento volvió a encender la polémica en el fútbol argentino. A partir de ahora, los jugadores no podrán pararse con ambos pies sobre la pelota, una acción que será considerada antideportiva y sancionada con tarjeta amarilla y tiro libre indirecto. La medida generó repercusiones inmediatas, y uno de los primeros en manifestarse fue Eduardo Toto Salvio.

El actual jugador de Lanús utilizó sus redes sociales para expresar su desacuerdo con una frase cargada de ironía: “Un día de estos no vamos a poder hacer más goles para que no se ponga triste el rival“.

TOTO SALVIO Y SU COMENTARIO SOBRE LA SANCIÓN DE LA LPF SI UN JUGADOR SE PARA SOBRE LA PELOTA 😅



➡️ El atacante de Lanús respondió el posteo de Olé sobre la noticia y mostró su postura



✍️ "Un día de estos no vamos a poder hacer más goles para que no se ponga triste el rival" pic.twitter.com/qUzejPn82i — Diario Olé (@DiarioOle) April 16, 2026

El comentario no tardó en viralizarse y abrió el debate entre quienes consideran que se trata de una medida excesiva y quienes creen que apunta a evitar provocaciones innecesarias dentro del campo de juego.

La nueva normativa tiene su origen en una jugada reciente que generó controversia. Julián Palacios, jugador de Unión de Santa Fe, realizó este gesto durante un partido ante Estudiantes de La Plata, lo que provocó una reacción inmediata de los rivales y derivó en un altercado sobre el final del encuentro. Ese episodio fue tomado como ejemplo para acelerar la implementación de la regla.

Desde el organismo arbitral, encabezado por Federico Beligoy, consideran que este tipo de acciones pueden interpretarse como una provocación hacia el rival, lo que aumenta la tensión dentro del partido y puede desencadenar conflictos. En ese sentido, la intención es desalentar conductas que generen enfrentamientos innecesarios.

La decisión no surge de manera aislada. En Brasil ya se había adoptado una medida similar. La Confederación Brasileña de Fútbol implementó en 2025 una sanción idéntica tras una jugada protagonizada por Memphis Depay durante la final del Campeonato Paulista entre Corinthians y Palmeiras. En aquel caso, el gesto también generó una fuerte reacción colectiva y terminó en un disturbio dentro del campo.

Incluso en el fútbol argentino ya se habían visto acciones similares, como la recordada jugada de Valentín Barco, que en su momento fue celebrada por algunos como una muestra de habilidad, pero criticada por otros como una falta de respeto hacia el adversario.

Mientras algunos defienden este tipo de gestos como parte del folklore futbolero, otros sostienen que deben ser erradicados para evitar conflictos. En este contexto, la reacción de Salvio expone el malestar de varios futbolistas frente a una norma que consideran restrictiva.