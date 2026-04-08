Derrota de Lanús en Brasil en su estreno en la Libertadores: perdió 1-0 con el debutante Mirassol

Lanús no pudo comenzar de la mejor manera su participación en la Copa Libertadores.

Lanús cayó 1-0 ante Mirassol en Brasil en su debut en la Copa Libertadores en el Estadio José María de Campos Maia. El conjunto argentino no pudo sumar en la primera fecha del Grupo G y terminó siendo sorprendido por el equipo paulista, que disputa por primera vez el máximo torneo continental.

El gol de Mirassol en la victoria ante Lanús por Copa Libertadores

El único gol del encuentro lo marcó João Victor, quien convirtió el primer tanto en la historia de Mirassol en la Libertadores. En la próxima jornada, el vigente campeón de la Sudamericana recibirá a Always Ready el jueves 16.

¡EL PRIMER GOL DE LA HISTORIA DE MIRASSOL EN LA #LIBERTADORES! Centro de Reinaldo y cabezazo Joao Víctor para anotar el 1-0 vs. Lanús.



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La derrota hace que el equipo argentino abra su participación en la máxima copa continental, de la que se había ausentado desde 2017, en el tercer lugar, sin unidades, mientras que el equipo brasileño es segundo con tres puntos.

En la próxima fecha, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino deberá recibir a Always Ready de Bolivia, el jueves 16 de abril a las 19, mientras que Mirassol visitará a Liga de Quito, de Ecuador, el martes 14 a partir de las 23.

Por este mismo grupo G, Liga de Quito derrotó ayer por la mínima a Always Ready en condición de visitante.