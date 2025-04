Por la muerte del papa Francisco, la AFA suspendió la programación del lunes

Debido al fallecimiento del papa Francisco, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió suspender los partidos de todas las categorías del fútbol argentino que se iban a disputar este lunes 21 de abril. Tres de ellos correspondían a las fecha 14 del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Para esta jornada había nueve encuentros programados: dos de la Primera Nacional, uno de la Primera B Metropolitana y otros tres de la Primera C, además del trío del torneo superior. Todos ellos, exceptuando el de Argentinos y Barracas Central que se adelantará, se jugarán este martes a la misma hora que estaban pautados para hoy.

El programa que pasa para el martes

15:30 – Sacachispas vs. Acasusso (B Metro)

15:30 – Centro Español vs. Luján (C)

15:30 – Sportivo Barracas vs. Victoriano Arenas (C)

15:30 – Central Ballester vs. Deportivo Paraguayo (C)

17:10 – Defensores de Belgrano vs. Temperley (PN)

19:00 – Tigre vs. Belgrano (LPF)

19:00 – Argentinos Juniors vs. Barracas Central (LPF)

21:10 – Ferro vs. Atlanta (PN)

21:15 – Independiente Rivadavia vs. Aldosivi (LPF)

En la previa de cada uno habrá un minuto de silencio en conmemoración a Jorge Mario Bergoglio.

Cabe aclarar que este fin de semana se suspendió otro encuentro del torneo Apertura. Se trata de Atlético Tucumán vs. Independiente, que no se pudo jugar porque una fuerte tormenta asechó el Monumental José Fierro al momento del partido.

Todavía no hay una fecha definida para disputar el encuentro debido a la ajetreada agenda de ambos equipos: el Rojo quiere jugar el miércoles 30 de abril ya que no tiene compromisos por Copa Sudamericana en esa semana. Pero, en contra cara, el Decano tiene programado su partido con Godoy Cruz en Mendoza el lunes 28 y, entre viajes y descansos, no alcanza el tiempo. Cabe aclarar que el fin de semana del 10 y 11 de mayo comienzan los octavos de final del certamen.