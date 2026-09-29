Quién es Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en 200 años

Christa Pike tenía 18 años cuando, en un ataque de celos, asesinó a una compañera de clase y se convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ser condenada a muerte en Estados Unidos . Ahora, a sus 50 años, está programada para ser ejecutada el miércoles, en lo que sería la primera ejecución de una mujer en Tennessee en 200 años.

Pike y su novio fueron condenados por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, compañera de clase en el programa Knoxville Job Corps.

Quién es Christa Pike y de qué se lo acusó en Estados Unidos

Sobre el hecho sucedido en 1995, la fiscalía afirmó que Pike temía que Slemmer fuera su rival amorosa y la atrajo a un lugar apartado donde, junto con su novio, la torturaron y la asesinaron. El caso recibió gran atención debido a la brutalidad del crimen, la edad de las personas involucradas y el hecho de que se había grabado un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima.

Pike no niega su culpabilidad, pero sus abogados y partidarios argumentan que la pena de muerte no es apropiada para un crimen cometido a esa edad por una adolescente con una enfermedad mental no tratada, tras una infancia marcada por brutales abusos sexuales y negligencia. La madre de Slemmer desea que se aplique la inyección letal , afirmando que ha esperado décadas para ver cumplida la sentencia de Pike.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció el lunes que no concedería el indulto. Los abogados de Pike han solicitado a la Corte Suprema que suspenda la ejecución.

Los abogados de Pike afirmaron que ella sufrió una infancia excepcionalmente traumática y llena de abusos.

El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell declaró que Pike sufrió abusos sexuales desde que era muy pequeña y que fue violada a los 11 y 17 años. Añadió que, durante la fase de determinación de la pena del juicio, los abogados de Pike no presentaron al jurado información crucial sobre su pasado ni argumentaron que su edad debiera ser un factor a considerar.

Posteriormente, a Pike le diagnosticaron trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Pike declaró a la policía que inicialmente solo quería pelear con Slemmer, pero terminó matándola en un ataque de furia. En su petición de clemencia, los abogados de Pike argumentaron que su enfermedad mental no tratada y sus antecedentes le impidieron controlarse.

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos. Y aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le quité la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte afirmó que 275 personas en todo el país han sido ejecutadas por delitos cometidos a los 18, 19 o 20 años en la era moderna de la pena de muerte, pero que las sentencias de muerte para las personas de ese grupo de edad se han vuelto cada vez más raras.

“Si Christa Pike fuera juzgada hoy, no creo que un jurado que supiera del abuso sexual y la negligencia documentados que sufrió de niña la condenara a muerte”, dijo Robin M. Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En una conversación telefónica desde Florida, la madre de Slemmer, May Martinez, también hizo referencia a la edad de su hija y dijo que Slemmer nunca tuvo la oportunidad de crecer.

“Cada vez que lo pienso, pienso en Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y correr”, dijo Martínez.

Martínez dijo que su hija era voluntaria en las Olimpiadas Especiales, le encantaba patinar y quería dedicarse profesionalmente a la informática.

“Era una persona muy tranquila. Para empezar, le encantaba la informática. Ella y mi marido montaban y desmontaban ordenadores constantemente”, dijo Martínez. “Confiaba en todo el mundo, y esa fue su perdición”.

Dijo que su hija la llamó desde Job Corps la noche del asesinato, pero la llamada se cortaba debido a la mala recepción. Cuando Martínez volvió a llamar, su hija ya había salido.

“No pasa un día ni un minuto sin que piense en Colleen. Las fiestas son lo peor. El cumpleaños de Colleen fue la semana pasada. Habría cumplido 51 años”, dijo Martínez.

El asesinato conmocionó a la ciudad de Knoxville. Según la fiscalía, Pike apuñaló a Slemmer con un cúter y la golpeó con un trozo grande de asfalto. Algunos aspectos del crimen avivaron los temores relacionados con el satanismo durante el pánico satánico de las décadas de 1980 y 1990. Shipp, el novio de Pike, admitió haber sido él quien grabó un pentagrama, un símbolo en forma de estrella asociado con el satanismo, en el cuerpo de la víctima.

Sería la primera ejecución de una mujer en Tennessee desde 1820

Si la ejecución de Pike se lleva a cabo según lo previsto, sería la primera ejecución de una mujer en Tennessee desde 1820, dijo Maher.

Las ejecuciones de mujeres reclusas también son poco frecuentes en Estados Unidos. Desde 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, lo que representa aproximadamente el 1% de todas las ejecuciones, según el centro.

Más recientemente, en 2023, Misuri ejecutó a Amber McLaughlin, una mujer transgénero, por un asesinato cometido en 2003, en lo que se cree que fue la primera ejecución de una mujer transgénero en Estados Unidos. En 2021, el gobierno federal ejecutó a Lisa Montgomery, lo que marcó la primera vez en casi siete décadas que el gobierno estadounidense ejecutaba a una reclusa. Georgia ejecutó a una mujer en 2015.