Presupuesto 2027 y recorte en Discapacidad: la fuerte interna que sacude a Casa Rosada en la mesa política

En medio de las tensiones por el Presupuesto 2027, el Gobierno reúne a su mesa política en Casa Rosada

El reloj corre en contra para el Gobierno en el Congreso y la tensión interna alcanzó su punto de ebullición. Este martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza una cumbre de urgencia en la Casa Rosada para intentar desactivar una bomba política: el choque frontal entre el equipo económico de Luis Caputo y el ala legislativa de La Libertad Avanza.

El detonante del conflicto es el financiamiento de los cambios acordados en el proyecto de Discapacidad junto a la oposición dialoguista, y su impacto directo en los números del Presupuesto 2027.

El nivel de fricción generó un clima espeso en Casa Rosada, al punto que operadores oficiales lo definen como un «todos contra todos muy confuso». Para entender la crisis que amenaza con una dura derrota legislativa, la interna se divide en tres frentes:

El cepo de Economía: el equipo de Luis Caputo activó las alarmas tras el dictamen en Diputados. Tras calcular el costo fiscal, la orden desde el Palacio de Hacienda fue tajante: «No se puede pagar».

el equipo de Luis Caputo activó las alarmas tras el dictamen en Diputados. Tras calcular el costo fiscal, la orden desde el Palacio de Hacienda fue tajante: «No se puede pagar». El contraataque libertario: el ala política del oficialismo minimiza el impacto en las arcas del Estado —argumentan que solo se quita el carácter de «emergencia»— y exige liberar las partidas. «Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto», dispararon.

el ala política del oficialismo minimiza el impacto en las arcas del Estado —argumentan que solo se quita el carácter de «emergencia»— y exige liberar las partidas. «Es muy simple. Van a tener que poner la plata. Punto», dispararon. El ultimátum de los aliados: los bloques amigables, vitales para el quórum, advirtieron que si el Ejecutivo no garantiza los fondos, votarán junto a la oposición dura la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Negociaciones a contrarreloj para evitar el colapso en el oficialismo

Ante la falta de diálogo directo entre el ministro de Economía y el titular de Diputados, Martín Menem —producto de la reciente gira presidencial por Nueva York—, las negociaciones quedaron en manos de las segundas líneas.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la diputada encargada de los vínculos con los aliados, Laura Rodríguez Machado, trazaron un principio de acuerdo que este martes deberá validarse en la mesa política. Si la cúpula no aprueba la hoja de ruta, el proyecto llegará al recinto sin red de contención. Desde La Libertad Avanza insisten en que los recursos para las pensiones ya están dentro del Presupuesto y que solo resta definir la modalidad de pago, pero la paciencia de los bloques aliados se agota.

La pelea de fondo: el pacto con los gobernadores

El cortocircuito por la ley de Discapacidad destapó una fractura estratégica mucho más profunda en el corazón del modelo libertario.

Por un lado, Luis Caputo y el influyente asesor presidencial Santiago Caputo insisten en acelerar los pactos de gobernabilidad con la oposición y los mandatarios provinciales. Consideran que una foto de acuerdo calmará la ansiedad de los mercados financieros y despejará la incertidumbre electoral.

Sin embargo, los armadores territoriales del oficialismo tildan esa lectura de ingenua. Advierten que ningún gobernador regalará su apoyo a un año de las elecciones si no hay transferencias de fondos sobre la mesa.

«Están especulando si nos va a ir mejor o peor en la economía para después cerrar», retrucaron desde el ala política, exigiendo medidas concretas para reactivar la calle y destrabar la negociación real.

Con información de Infobae.