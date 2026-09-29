Acuerdo de Río Negro con Oldelval: rige el plazo para el pago el Aporte al Desarrollo Territorial

El Gobierno de Río Negro publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 901 que promulga la Ley 5895 que ratifica el acuerdo firmado entre la Provincia y la empresa Oldelval y establece el pago de 4,64 millones de dólares (7.168,8 millones de pesos) en concepto de Aporte al Desarrollo Territorial que se destinarán a «reparaciones urgentes» en las rutas 22 y 151.

Tal como establece el artículo 5 del convenio con la publicación de la ratificación comienza a regir el plazo de 60 días corridos para que la empresa haga efectivo aquel monto.

Para el gobierno «la promulgación ratifica una decisión política definida» por el gobernador Alberto Weretilneck «que los recursos que generan las nuevas inversiones de petróleo y gas queden en la provincia y se transformen en obras necesarias para los rionegrinos».

La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo fue tratada el pasado jueves en la Legislatura, donde fue aprobado por mayoría.

Aquellos 7.100 millones de pesos, más un aporte provincial de unos 3.500 millones se destinarán a la reparaciones en «cuatro puntos fundamentales» de las rutas 22 y 151, como identificara el ministro de Obras Pública, Alejandro Echarren, durante su participación en el plenario de comisiones.

Las obras se encararán en la ruta 22 en Río Colorado, desde el puente hasta las vías; en la zona entre Chimpay y Chelforó; y en la rotonda de acceso a Roca y en el sector del puente 83; como así también en la ruta 151, desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa