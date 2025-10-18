PreFederal de básquet: clásicos locales, impacto de Pérfora y mucha paridad

La novena fecha del PreFederal de básquet dejó mucha paridad arriba y abajo. Pacífico le ganó el clásico a Independiente por 81-71 y se subió a la cima de las posiciones porque Pérfora sorprendió a Centro Español en El Templo de Plottier (84-77).

En el otro clásico de la jornada, también hubo festejo local porque Deportivo Roca superó a Del Progreso por 79-70. La fecha se completó con la ajustada victoria de Biguá sobre Atlético Regina (57-55) y por eso quedó un tridente en el fondo.

Con estos resultados, mandan Independiente, Centro Español y Pacifico tienen 16 (7-2), Péfora está cuarto con 15 (6-3), el Depo suma 12 (3-6) y abajo quedaron Biguá, Atlético Regina y Del Progreso con 11 (2-7).

Cadillac y García Barros, tremendos

Adolfo García Barros se despachó con 32 puntos y Cristian Cadillac logró un tremendo triple-doble (10 puntos, 14 rebotes y 12 asistencias), para liderar a Roca en un gran triunfo sobre Del Progreso. Los parciales fueron 15-16, 38-44 y 57-60, con un letal 22-10 para el Naranja en los 10 finales. También sobresalió Thiago Ghietti con 16, mientras que en el perdedor no alcanzaron las buenas producciones de Facundo Marcilla (16), Carlos Infante (14) y Jorge Coronado (13).

Cadillac terminó con un fenomenal triple-doble. (club Deportivo Roca)

En el otro duelo de la parte baja de la tabla, Biguá se quedó con una batalla que tuvo parciales de 14-17, 30-26 y 46-37. Francisco González, con 14 y 11 rebotes, y Santiago Marconetti, con 11, fueron los mejores de los neuquinos, mientras que en el Albo se destacaron los hermanos Franco y Marcos Leal, con 19 y 12 puntos, respectivamente.

Se subió del Decano, cayó Español

Pacífico dominó de principio a fin y se quedó con el clásico de manera incuestionable, con parciales de 27-21, 47-35 y 64-49, antes del 81-71 final. El Decano tuvo muchos puntos altos y sacó máximo provecho de las rachas personales para tomarse revancha de la caída en el Ruca Che.

El goleo fue muy repartido: Matías Stanic terminó con 14, Gustavo Maranguello firmó un doble-doble con 13 y 10 rebotes, Lucas Romera aportó 13 y David Véliz cerró con 11 rebotes. Los mejores del Rojo fueron Gino Veronesi (17), Joaquín Marcon (16), Carlos Paredes (13 y 9 rebotes) y David Oviedo (12).

Al Viejo Ramirez llegaron noticias desde El Templo y como Español cayó ante Pérfora, los dos de la capital quedaron en la cima. El Torito, que venía de caer ante Independiente, ahora perdió su invicto como local, ante el campeón y con estos cuartos: 16-18, 35-40 y 61-64. La visita siempre estuvo arriba y se llevó un triunfazo para Plaza Huinucl.

El Verde dio el golpe en El Templo. (clubperfora)

Las figuras en el equipo de Fernando Claris fueron Luca Chiapella (18), Julián Ruíz (17), Ignacio Claris (15), Santiago Candia (15) y Jeremías Fernández (10 rebotes), mientras que en local se destacaron Emilio Santana (22), Agustín Cortes (14), Carlos Sepúlveda (12) y Franco Casacchia (12 y 10 rebotes)