PreFederal de básquet: un torneo partido al medio y con finales en todas las fechas

David Oviedo atraviesa por un gran momento en el Rojo, que se subió a lo más alto del PreFederal. (Oscar Livera)

En el arranque de las revanchas del torneo PreFederal de básquet, no sólo perdió el invicto Centro Español, sino que además se confirmó el marcado corte entre los cuatro de arriba y el cuarteto que tendrá esa dura pelea para no quedar en el último puesto. Independiente, que cortó la racha el Torito, lo alcanzó en la vanguardia con 15 puntos, pero además, Pacífico (14) y Pérfora (13), con un perfectos 2-2, se terminaron de acomodar en la zona alta.

Aunque todavía resten seis fechas, es poco probable que la situación cambie, porque los cuatro de abajo perdieron demasiado terreno: tres de ellos, Atlético Regina, Del Progreso y Deportivo Rica, tienen apenas dos victorias y llegan a los 10 puntos; mientras que Biguá tocó fondo con apenas un triunfo y 9 unidades.

Emilio Santana volvió a la zona y demostró toda su calidad en las primeras ocho jornadas. (Oscar Livera)

El resumen de la octava fecha

Independiente superó a Centro Español por 85-74 en La Caldera y lo tuvo otra encendida noche de David Oviedo, autor de 19 puntos (más 7 asistencias) y seguido por Mateo Isolabella (17) y Carlos Paredes (14). En el Torito no alcanzaron los 17 de Facundo Ramadori.

El tercero en discordia es Pacífico, que fue hasta Roca y se despachó con un contundente 101-71 sobre Del Progreso. Sebastián Godoy anotó 21 puntos y Alex Soria firmó un doble-doble con 12 puntos y 13 rebotes. En el dueño de casa el mejor fue Martín Pamich, con 24.

Pérfora dio cuenta de Atlético Regina por un ajustado 80-78, en tiempo suplementario. Augusto Rossi (18) y Jeremías Fernández (15) fueron los máximos anotadores del campeón, mientras que en el local sobresalió Franco Leal (20 y 8 asistencias).

El tercer festejo de visitante fue de Deportivo Roca, que se recuperó con una victoria clave ante Biguá. Fue 64-61 en el duelo de colistas. Adolfo García Barros terminó con 19, aunque el hombre determinante fue Franco Heck (14) con un triplazo en el final. En el local se destacó Francisco González (19).

Regina perdió los dos partidos del fin de semana y quedó en el fondo. (Oscar Livera)

La revancha clásica no será en el Ruca Che: va en el Viejo Ramírez

El estadio Ruca Che fue escenario del primer clásico entre Independiente y Pacífico, con un gran marco de público y un triunfazo del Rojo en tiempo suplementario, pero la revancha no podrá repetir la sede. Se jugará el viernes 17 de octubre, a las 21:30, en el Viejo Ramírez de la capital neuquina. ¿El motivo? los recitales de Ysy A, ese mismo día, y de Lali el sábado 18.

No será el único derby de la jornada, porque también se verán las caras Deportivo Roca y Del Progreso en el Gimena Padín, mientras que la jornada se completará con Centro Español vs. Pérfora y Biguá vs. Atlético Regina, que, por ahora, están programados para las 21:30.