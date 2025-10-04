PreFederal de básquet: Español venció a Del Progreso y alcanzó la media docena de victorias

Centro Español cumplió con los pronósticos, venció a Del Progreso por un claro 95-73 y sigue con andar perfecto en el PreFederal de básquet. El gran golpe de la fecha 6 lo dio Independiente, que superó a Pérfora, en Plaza Huincul, por 79-74. La fecha se completó con el triunfo de Pacífico sobre Biguá, por 81-62 y la contundente victoria de Atlético Regina ante Deportivo Roca, por 73-49.

Posiciones: Centro Español, 12 puntos (6-0); Independiente, 11 (5-1); Pacífico, 10 (4-2), Pérfora, 9 (3-3); Del Progreso y Regina, 8 (2-4); Roca y Biguá, 7 (1-5).

Centro Español-Independiente, el 1-2 que se consolida

El Torito de Plottier no dejó dudas en El Templo, fue superior en todos los aspectos y goleó parejo con Juan Peral (17), Franco Casacchia (17) y Facundo Ramadori (16); mientras que la visita tuvo en Martín Pamich a su punto más alto, con 21. Los parciales: 24-15, 41-33 y 68-53.

El Rojo volvió iluminado del vestuario, ganó el tercer parcial 26-10 y fue camino al éxito en el Malvinas Argentinas. La rompió Mateo Isolabella, con 22, seguido de Carlos Paredes (19). En el local se lució Luca Chiapella (15). El Verde empezó arriba 21-16 y 43-37, pero el cierre de Independiente fue letal y metió por eso metió un triunfazo en la casa del campeón.

Regina clásico y Pacífico letal

En la Calderita, Atético Regina también sentenció la historia en el tercer cuarto, que ganó 21-5. Después manejó la diferencia y festejó ante su gente. Martín Fagotti (20) y Facundo Navarro (10 rebotes) fueron los mejores en medio de un rendimiento muy regular. Los parciales así lo demuestran: 14-10, 40-27 y 61-32.

Otro que ganó cómodo en el Viejo Ramírez y sigue en podio es Pacífico. No tuvo ningún problema ante Biguá y le sobró gol con Marco Roumec (19), Sebastián Godoy (18) y Alex Soria (16). La diferencia se agrandó en todos los cuartos (23/13 – 41/28 y 70/44), el Decano se consolida en el podio y sostiene su candidatura.