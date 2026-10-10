PreFederal de básquet: Roca y Pérfora comparten la cima; Pacífico bajó a Centro Español

Augusto Duarte fue uno de los mejores en Pacífico, que logró una gran victoria sobre el Torito. (Oscar Livera)

Pacífico dio el golpe en del octavo capítulo, bajó a Centro Español (90-80) y la cima del PreFederal de básquet tiene otra vez a Pérfora y Deportivo Roca en la cima. El Verde venció a Atlético Regina (74-62) y el Naranja hizo lo propio con Club Plottier por un cómodo 85-65. La jornada se completó con el triunfo de Independiente sobre Petrolero, por 79-67.

Con estos resultados, Pérfora y Deportivo Roca mandan con 14 (6-2); Centro Español completa el podio con 13 (5-3); y más atrás aparecen Pacífico, 12 (4-4); Independiente, Atlético Regina y Petrolero, 11 (5-3); y Club Plottier, 10 (2-6).

Santana fue el máximo anotador del partido, con 24. Chiabotto, el que más rebotes bajó, con 10. (Oscar Livera)

Paridad y quiebre en el tercer cuarto

El Decano y el Torito jugaron dos cuartos muy parejos (27-27 y 50-48), pero el local sacó diferencias en el tercero (73-65) y a partir de ahí controló el juego ante uno de los que llegaba como líderes. Alex Soria (20), Francisco González (19) y Augusto Duarte (18) fueron los máximos anotadores del vencedor, mientras que Franco Chiabotto capturó 10 rebotes. En la visita sobresalieron Emilio Santana, goleador del juego con 24, y Franco Pennacchiotti (19).

Duelo interno: Pennacchiotti vs. Soria. Golearon parejo, pero festejó el Decano. (Oscar Livera)

El Verde, gasolero pero efectivo

Pérfora sacó adelante un partido complejo en el Oscar Piti Claris. Arrancó abajo 20-15 y 35-34, pero reaccionó a la vuelta de los vestuarios y se anotó una victoria clave para seguir arriba. Pedro Emilio llegó hasta 20 y fue el máximo anotador del juego, seguido por Valentín Bauducco (11). En la el Albo no alcanzaron las buenas producciones de Elías Iñíguez (19 y 9 rebotes), Marcos Revello (15) y Martín Chervo (14).

Roca tomó el control en el segundo y fue para siempre

Luego del 20 iguales en los primeros 10, Deportivo Roca marcó diferencias sobre Plottier en el segundo (45-39), aumento en el tercero (61-50) a partir de ahí empezó a asegurar la victoria en el Gimena Padín. El equipo de Seba García tuvo goleo muy repartido, aunque el estelar fue Matías Alluchón, dueño de 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. También rindieron Lucas Villanueva (14), Benjamín López (14 y 10 recobres) y Adolfo García Barros (12). En la visita, Joaquín Morandini y Leandro Tapia anotaron 15 cada uno.

Independiente, de principio a fin

Independiente no dejó dudas ante Petrolero y estuvo siempre arriba en las cifras. Los parciales: 16-13, 37-30 y 56-50, antes del definitivo 79-67. David Oviedo (18), Joaquín Marcon (17), Carlos Paredes (12) y Gino Veronesi (10 rebotes) armaron un cuarteto rendidor en el Rojo, mientras que al Matador no le alcanzaron el doble-doble de Nataniel Rodríguez (17 y 10) ni los buenos rendimientos de Marco Roumec (13) y Bautista Schwindt (12).

Así se juega la novena

Domingo 11 de octubre

Club Plottier vs. Pacífico, El Histórico, 20

Petrolero vs. Deportivo Roca, La Cueva, 20

Centro Español vs. Atlético Regina, El Templo, 20:30

Independiente vs. Pérfora, La Caldera, 21:30