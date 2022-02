Presentaron un mega festival de boxeo en Buenos Aires

Los protagonistas de las dos peleas estelares estuvieron en la presentación del ‘romocionado festival que se realizará el 11 de marzo en el casino de Buenos Aires. Gentileza.

Dos peleas estelares, una de ellas internacional, dos títulos en juego y mucho más tendrá la promocionada Fecha FAB 5, que se realizará el 11 de marzo en el casino de Buenos Aires y fue presentada oficialmente ayer con la presencia de los principales protagonistas.

Facundo Galovar se enfrentará al olímpico e invicto noqueador venezolano Albert Ramírez, por un título a definir en categoría mediopesado y a diez asaltos, en una de las peleas de fondo que se realizarán en el cuadrilátero que se armará en el Casino Buenos Aires.

En la restante pelea de fondo de la noche, dos promesas con marcada proyección estarán frente a frente, porque el invicto Emmanuel Schramm se enfrentará a Cristian Ayala, por un título a definir en categoría welter y a diez asaltos.

Con la organización de la Federación Argentina de Box (FAB), ayer se realizó el lanzamiento del esperado festival de boxeo, que contó con los cuatro protagonistas de las dos peleas estelares que tendrá la programación.

Galovar, con amplia trayectoria en el país donde registra victorias sobre Hugo Quiroz, Juan Juárez y Víctor Exner, al margen de tres presentaciones en el extranjero, llega de tres victorias en fila. Enfrente tendrá a una estrella en potencia como Ramírez, olímpico en Río de Janeiro 2016, con destacado paso en el amateurismo venciendo a los mejores del mundo-, y que como profesional se presentó nueve veces en México, una en Rusia y noqueó a cada oponente.

“Para mí es una oportunidad muy grande. Venimos trabajando muy bien, estudiándolo con mi equipo. Me motivó mucho esta pelea, saber que peleaba con él, y que otros no hayan querido enfrentarlo. Yo sí. Sé de su récord, dónde hizo sus peleas y me motiva más. Él viene a Argentina a pelear conmigo, y si me ponen, es por algo”, lanzó Galovar, dándole la bienvenida a su rival.

Entre sonrisas, Ramírez no vaciló en responder y señaló que “me siento bastante en casa. Es la quinta vez que estoy en Argentina. Me dieron una gran oportunidad y si él es uno de los mejores del país, vamos a tomarlo. Queremos pelear contra los mejores”.