Problemas para Boca antes del Mundial de Clubes: Ayrton Costa no viaja y Cavani se perdería el debut

Miguel Ángel Russo define el once para enfrentar a Benfica en el Mundial de Clubes.

Boca ya está en Miami, en plena preparación para su debut en el Mundial de Clubes contra el Benfica. Aunque el DT, Miguel Ángel Russo, aspiraba a tener a todo su plantel a disposición, se confirmó en las últimas horas que el defensor Ayrton Costa no será parte de la delegación que viajó a Estados Unidos.

El Club de la Ribera finalmente confirmó que Ayrton Costa no consiguió la visa de ingreso al país norteamericano por antecedentes judiciales que complican su situación migratoria.

El motivo está relacionado con una probation pendiente por una causa penal de tentativa de robo en 2018. Las autoridades migratorias consideran que, al no estar cumplida, el proceso judicial sigue en curso y por eso le denegaron el visado.

Desde Boca agotaron todas las instancias posibles para destrabar la situación, incluso solicitaron la intervención de la FIFA, pero no hubo caso. Costa asistió a tres entrevistas en la Embajada estadounidense. La última fue esta mañana, donde no le devolvieron el pasaporte de inmediato. Luego se confirmó que no podrá viajar.

Boca Juniors en el Mundial de Clubes: Edinson Cavani se perdería el debut ante Benfica

A esta baja, Russo sumó otra preocupación, el estado físico de Edinson Cavani. El capitán xeneize volvió a trabajar de forma diferenciada por la recuperación de una molestia en el gemelo y su presencia en el debut frente a Benfica está prácticamente descartada.

Según informó el medio TyC Sports, este jueves, debido a una tormenta eléctrica en Florida, el entrenamiento pasó al gimnasio y allí se confirmó que el uruguayo no está listo para ser titular.

La única posibilidad es que Cavani ocupe un lugar en el banco, aunque tampoco es seguro. “Prefiero esperar un día más y no perderlo por 20″, explicó Russo, quien ya piensa en alternativas para reemplazarlo.

Con el Matador casi afuera, Miguel Merentiel tiene un lugar asegurado en el once inicial. Milton Giménez también podría meterse en el equipo, y no se descarta que Boca juegue con doble nueve.

Miguel Russo habló sobre la chance de dirigir a Leandro Paredes

En la previa del debut por el Mundial de Clubes, Russo fue cauteloso cuando le preguntaron por su posible llegada.

Con una sonrisa fiel a su estilo, expresó: «Mucha calma, tranquilidad. No digo nada porque de eso se encarga Román, los dirigentes. Por ahora no digo absolutamente nada, todo vendrá».

Uno por uno, los convocados de Boca Juniors para el Mundial de Clubes

Arqueros: 1 Sergio Romero, 12 Leandro Brey, 13 Javier García, 25 Agustín Marchesín.

Defensores: 3 Marcelo Saracchi, 4 Nicolás Figal, Rodrigo Battaglia, 6 Marcos Rojo, 17 Luis Advíncula, 18 Frank Fabra, 23 Lautaro Blanco, 24 Juan Barinaga, 26 Marco Pellegrino, 32 Ayrton Costa, 34 Mateo Mendía, 40 Lautaro Di Lollo y 42 Lucas Blondel.

Volantes: 8 Carlos Palacios, 14 Ignacio Miramón, 15 Williams Alarcón, 19 Agustín Martegani, 20 Alan Velasco, 21 Ander Herrera, 22 Kevin Zenón, 27 Malcom Braida, 30 Tomás Belmonte, 38 Camilo Rey Domenech, 43 Milton Delgado, 51 Santiago Dalamaso

Delanteros: 7 Exequiel Zeballos, 9 Milton Giménez, 10 Edinson Cavani, 11 Lucas Janson, 16 Miguel Merentiel, 33 Brian Aguirre