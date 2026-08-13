Copa Davis en Neuquén: «Lo que vamos a ver en el Ruca Che es una cancha de primer nivel mundial»

Foto: Matías Subat. Los trabajos de ensamble de la cancha en el Ruca Che comenzarán el 8 de septiembre.

A la altura del máximo nivel del tenis actual. A ello apunta la Asociación Argentina de Tenis con la apuesta de cancha rápida para la serie de Copa Davis a disputarse el próximo mes en el Estadio Ruca Che de Neuquén.

El duelo entre Argentina y Turquía por los Qualifiers supone un desafío especial para todas las partes intervinientes. Para jugadores y cuerpo técnico, la «obligación» deportiva de ganar y mantener la plaza; para los dirigentes, la proyección paulatina de un nuevo desarrollo tenístico para el país.

«Cuando tuvimos claridad sobre la sede y la posibilidad de jugar a estadio cerrado, pensamos que la opción de cancha rápida era lo más acorde», le comentó Eddie Fiumara, Director Deportivo de la AAT, en exclusiva a Río Negro.

Eddie Fiumara, con pasado como entrenador y profesor de tenis, es el actual Director Deportivo de la AAT y también tiene a cargo el armado de la cancha en el Ruca Che.

En sintonía con ello, Fiumara, también responsable del ensamblamiento del estadio, acotó: «así lo entendemos considerando que nuestros jugadores no son únicamente especialistas en polvo de ladrillo, sino que pueden jugar en gran nivel en cualquier superficie».

El plan de cancha rápida para el Ruca Che no fue tarea sencilla de concretar. En Sudamérica, un continente tan tradicional del polvo de ladrillo, prácticamente no existen estadios que reúnan esas características.

«En Sudamérica no hay proveedores de este tipo de escenarios. Por lo que, a pesar de la complicación que genera la logística, no deja de ser una buena posibilidad para empezar a bucear en este camino. Lo que vamos a ver en el Ruca Che es una cancha de primer nivel, con una superficie como la que se utiliza en los mejores torneos del mundo ATP. Es un desafío muy lindo para el tenis argentino», apunta Eddie.

La comitiva de la AAT, junto con Horacio Marín de YPF, días atrás en la presentación de la serie en Neuquén.

Y agregó: «La cancha viene de España y llega al país en barco. Estará en Buenos Aires la semana que viene, por lo que estamos bien con los tiempos. Con seguridad, el martes 8 de septiembre comenzaremos el montado en el estadio, una tarea que muy probablemente demore una semana».

¿Llega para quedarse? Detrás de la iniciativa existe un trasfondo interesante. En el circuito ATP existe una clara supremacía de la carpeta asfáltica sobre el polvo de ladrillo y el césped, las otras superficies predilectas. En tal sentido, el camino de la modernidad apunta inevitablemente a ese terreno.

«El 70% del circuito se juega sobre esta superficie. Por lo que la idea, en un plan estratégico integral, es que los chicos se familiaricen cada vez más con este tipo de superficies. No podemos asegurar que siempre se juegue Copa Davis en cancha rápida, pero queremos que se incorporen paulatinamente en el desarrollo del deporte», se esperanzó el directivo de la AAT.

«Se van aplicando capas»

El parquet del Ruca Che será la base de la cancha rápida en cuestión. A partir de allí comenzará la tarea de «edificación» de capas, entre madera y acrílico, para la obtención final de la capa superficial donde se colocará la red.

«Es una cancha temporal, que se arma y se desarma, lo que comúnmente se hace en estadios cerrados. El Ruca tiene un parquet que se va a proteger, colocándose por encima unas placas de una madera especial, que son encastrables, para luego ubicar el acrílico mezclado con arena de sílise. Se van aplicando capas hasta llegar a la superficie final, serán cuatro capas de pintura acrílica hasta lograr la cancha terminada», explicó Fiumara.

«La ITF (Federación Internacional) tiene cinco grados autorizados para medir la cancha: Lenta, medio lenta, intermedia, media rápida y rápida, en una escala de 1 a 5. Nosotros optamos por la velocidad intermedia, que ya está aprobado por la ITF. Buscamos una cancha que no sea lo suficientemente rápida y que tenga ese colchón en la base, lo que hace que la pisada no sea tan traumática», agregó.

Javier Frana, capitán del equipo argentino, afrontará su primera serie al mando del combinado en condición de local.

A propósito de ello, vale mencionar que, a diferencia del pasado, las nuevas superficies rápidas del circuito actual distan completamente con la abrasividad del pasado, lo que ayuda a prevenir lesiones y cuidar aún a los tenistas.

«Estos nuevos materiales que se utilizan son mucho más amables con el físico de los jugadores. No estás pisando el cemento convencional que conocemos, o que se utilizaba en el pasado, sino que es como una pintura acolchonada y eso previene muchas lesiones. Tiene una tecnología especial, además de todas las certificaciones de piso y pintura», explicó Eddie.

Por último, algo no menos importante para el desafío deportivo en cuestión, el estadio utilizará la más alta tecnología a través del Electronic Line Calling (ELC), el sistema de múltiples sincronizadas para rastrear la trayectoria de la pelota y determinar con precisión milimétrica si el pique fue dentro o fuera.