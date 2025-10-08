Se confirmaron las zonas y el fixture del Torneo Regional Amateur

Deportivo Roca y Argentinos del Norte jugarán el clásico en la primera fecha del Regional Amateur. (Foto: Prensa Deportivo Roca)

El Torneo Regional Amateur comenzará el domingo 19 de octubre y hoy dio a conocer las zonas y el fixture. Lo jugarán 6 equipos de Lifune y 16 de las ligas de Río Negro.

En total, participan del campeonato 333 equipos de todo el país. Tendrá cuatro ascensos al Federal A y el campeón de la región patagónica jugará una final por el boleto a la siguiente categoría.

Los equipos de Bariloche estarán en la zona 5. Se trata de Estudiantes Unidos, Puerto Moreno y Cruz del Sur. Los acompañará San Martín de Esquel.

El grupo 6 será el único de la región patagónica con tres equipos: Independiente de Neuquén, Petrolero de Plaza Huincul y Maronese. El Rojo arrancará con fecha libre y el Naranja recibirá al Dino. Solo pasará el que termine primero.

Los demás clubes neuquinos estarán en el 7: Patagonia, Alianza de Cutral y San Patricio del Chañar. El otro integrante es Unión de Allen.

Los demás equipos de la Liga Confluencia irán a la zona 9: Deportivo Roca, Argentinos del Norte, Pillmatún y La Amistad. En el debut habrá clásico roquense en el Luis Maiolino.

En el grupo 8 jugarán Jorge Newbery de Patagones, Talleres de San Antonio Oeste, Villalonga e Independiente de Río Colorado.

En el 10, Atlético Regina quedó junto con Sportsman de Choele Choel, Asociación Española de Luis Beltrán y Huahuel Niyeo de Jacobacci.

Las zonas de la región patagónica son 11. Entre la 1 y la 4 y en la 11 están los equipos de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Los primeros de cada grupo y el mejor segundo pasará directo a la tercera ronda. Los ocho mejores segundos que le siguen clasificarán a la segunda ronda.

Esos ocho jugarán un mano a mano y los cuatro que avancen disputarán octavos de final con los 12 que se metieron directo en la tercera fase. Solo el peor segundo se queda afuera. En la zona de tres equipos solo seguirá en carrera el primero.

Las zonas para los equipos de Neuquén y Río Negro

Zona 5: Estudiantes Unidos de Bariloche, Puerto Moreno, Cruz del Sur, San Martín de Esquel

Fecha 1 (19/10): Puerto Moreno – Cruz del Sur y San Martín (E) – Estudiantes Unidos

Fecha 2 (23 o 24/10): Estudiantes Unidos – Puerto Moreno y Cruz del Sur – San Martín (E)

Fecha 3 (02/11): Puerto Moreno – San Martín (E) y Estudiantes Unidos – Cruz del Sur

Fecha 4 (09/11) Invierte localías fecha 1

Fecha 5 (16/11) Invierte localías fecha 2

Fecha 6 (23/11) Invierte localías fecha 3

Zona 6: Independiente de Neuquén, Petrolero, Maronese

Fecha 1 (19/10): Petrolero – Maronese. Libre: Independiente

Fecha 2 (23 o 24/10): Independiente – Petrolero. Libre: Maronese

Fecha 3 (02/11): Maronese – Independiente. Libre: Petrolero

Fecha 4 (09/11) Invierte localías fecha 1

Fecha 5 (16/11) Invierte localías fecha 2

Fecha 6 (23/11) Invierte localías fecha 3

Zona 7: Patagonia, Alianza de Cutral Co, San Patricio del Chañar, Unión de Allen

Fecha 1 (19/10): Alianza – Patagonia y San Patricio – Unión

Fecha 2 (23 o 24/10): Unión – Alianza y Patagonia – San Patricio

Fecha 3 (02/11): Alianza – San Patricio y Unión – Patagonia

Fecha 4 (09/11) Invierte localías fecha 1

Fecha 5 (16/11) Invierte localías fecha 2

Fecha 6 (23/11) Invierte localías fecha 3

Zona 8: Jorge Newbery de Patagones, Talleres de San Antonio Oeste, Villalonga, Independiente de Río Colorado

Fecha 1 (19/10): Independiente (RC) – Talleres (SAO) y Villalonga – Jorge Newbery

Fecha 2 (23 o 24/10): Jorge Newbery – Independiente (RC) y Talleres (SAO) – Villalonga

Fecha 3 (02/11): Independiente (RC) – Villalonga y Jorge Newbery – Talleres (SAO)

Fecha 4 (09/11) Invierte localías fecha 1

Fecha 5 (16/11) Invierte localías fecha 2

Fecha 6 (23/11) Invierte localías fecha 3

Zona 9: Deportivo Roca, Argentinos del Norte, Pillmatún, La Amistad

Fecha 1 (19/10): Deportivo Roca – Argentinos del Norte y La Amistad – Pillmatún

Fecha 2 (23 o 24/10): Pillmatún – Deportivo Roca y Argentinos del Norte – La Amistad

Fecha 3 (02/11): Deportivo Roca – La Amistad y Pillmatún – Argentinos del Norte

Fecha 4 (09/11) Invierte localías fecha 1

Fecha 5 (16/11) Invierte localías fecha 2

Fecha 6 (23/11) Invierte localías fecha 3

Zona 10: Atlético Regina, Sportsman de Choele Choel, Asociación Española de Luis Beltrán, Huahuel Niyeo de Jacobacci

Fecha 1 (19/10): Asociación Española – Sportsman y Huahuel Niyeo – Atlético Regina

Fecha 2 (23 o 24/10): Atlético Regina – Asociación Española y Sportsman – Huahuel Niyeo

Fecha 3 (02/11): Asociación Española – Huahuel Niyeo y Atlético Regina – Sporstman

Fecha 4 (09/11) Invierte localías fecha 1

Fecha 5 (16/11) Invierte localías fecha 2

Fecha 6 (23/11) Invierte localías fecha 3