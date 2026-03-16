Prokart: Herbsonmer marcó el ritmo bajo la lluvia, en Roca

Con una persistente precipitación que se hizo presente en prácticamente todas las finales, el Prokart llevó adelante su segunda fecha del calendario 2026 en el autódromo de General Roca. Más de 150 kartings le dieron color al gran momento que vive la categoría. En la principal se llevó el triunfo Mauricio Herbsonmer.

En un trabajo de fue de menos a más, el neuquino ganó en la competitiva Super Sudam Senior. Luego de una floja clasificación por un desperfecto en su karting (fue 8°), remontó hasta el tercer lugar en la serie y logró imponerse en la prefinal, lo que le permitió largar desde la posición de privilegio en la carrera decisiva.

Con un kart contundente, Herbsonmer largó muy bien y se impuso con un margen de 6s03 sobre Lucciano Pessino, que había ganado la primera fecha. Diego Diéguez ocupó el tercer lugar. Santiago Jara había hecho la pole y Facundo Bustelo ganó la serie. Herbsomner se metió en la lucha por el campeonato y promete ser gran protagonista durante todo el año.

A pesar de la lluvia, la actividad se pudo completar y dieron espectáculo. (Alejandro Carnevale)

Repitieron Ochoa y Mendaña

Al igual que en la primera fecha, Ezequiel Ochoa volvió a ganar en la Light 150. Tras la pole position de Lautaro Jara y las series ganadas por Ciro Suárez y Tomás Cacopardo, Ochoa se quedó con la prefinal y con la final, en la cual le sacó 3s87 a Iván Sajarov. El ascendente Ciro Suárez quedó tercero a 4s02. La Light fue la categoría más numerosa, con 37 karts largando la final.

Otro que repitió victoria fue Sami Mendaña, que en la 150 Pista le ganó por 5s79 a Marco Alzamendi y por más de 13s a Jerónimo Peñuñuri. Agustín Maraschini fue el más veloz en clasificación pero Mendaña se quedó con lo mejor al ganar su serie, la prefinal y la final. El ex Top Race y TC2000 (entre otras divisionales) ya había ganado en Centenario.

Arranque perfecto 4 los pilotos que lograron ganar en las dos primeras fechas: Sami Mendaña (150 Pista), Bautista Castillo (Escuelita), Ezequiel Ochoa (Light 150) y Alejandro Biassi (Light 150 Graduados).

Pach en la SSM y Massa en Junior 125

Tras la exclusión de Federico Castagno, Esteban Pach cantó victoria en la Super Sudam Master. Terminó siendo el triunfo más ajustado del fin de semana, ya que sólo 819 milésimas lo separaron de su escolta, el comodorense Gustavo Bevilacqua, que había ganado la prefinal. El tercero fue Ricardo Frizzarín a 2s86 de Pach.

Luego de haber sido excluido tras la primera fecha, Tomás Massa esta vez pudo celebrar la victoria. En la Junior 125, le ganó por 1s84 a Valentino Mangini y por más de 14s a Joaquín Bruno. Mangini hizo la pole, Massa se quedó con la serie y la prefinal había sido para Joaquín Bruno.

Otra vez hubo una gran convocatoria, con más de 150 karts en pista. (Alejandro Carnevale)

Jara, Poli y Fernández Salvioni en el cuadro de ganadores

Tras el dominio de Lautaro Reyes en la clasificación y en la serie, Benjamín Jara apareció en la pre-final y la final y se quedó con la celebración en la Junior 150. En la final a 16 vueltas, le sacó 2s02 al propio Jara y más de 16s a Joaquín Troncoso.

La Varilleros quedó en manos de Sergio Poli, que le ganó holgadamente a su escolta, Thiago Carrera, por más de 12s. El tercero fue Agustín Escobar, a más de 21s del ganador. Miguel López, que había ganado en pista, fue excluido en la verificación técnica.

Lluvia y también tierra hubo en la segunda jornada del Prokart. (Alejandro Carnevale)

En la promocional ganó Genaro Fernández Salvioni, seguido de Dylan Dimarco y de Joaquín Siri. En la escuelita se impuso Bautista Castillo, seguido de Tomás Marucci y de Bautista González. Fue el segundo triunfo de Castillo. Entre los Graduados, Víctor Villalba ganó en la 150 Pista y Alejandro Biassi hizo lo propio en la Light 150. Biassi también había ganado en Centenario.

Entre el 11 y el 12 de abril se llevará a cabo la tercera fecha, en lugar a designar. Por estas horas se negocia para correr en la Isla Jordán.