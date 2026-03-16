Facundo Sabas dejó atrás los sinsabores y ganó en Cipolletti, por la primera fecha del Regional

Con el VW Gol atendido por el Debasa Competición y la motorización de Pascal, Facundo Sabas logró cortar una larga racha de infortunios y se quedó con la A8 y la clasificación general del Rally de Cipolletti, correspondiente a la primera fecha del certamen Regional. La prueba fue organizada por la Asociación Volantes de General Roca, con la colaboración del municipio local.

Junto a su navegante Mauro Pozzebon, Sabas empleó 49m23s5 para recorrer las 7 PE con las que finalmente contó la carrera, ya que la última especial fue cancelada. El neuquino se impuso en la general con 18s4 de ventaja sobre Mauro Debasa y por 2m06s5 sobre el tercero, Federico Fernández. Completaron los diez primeros lugares de la general: Paolo Angeloni, Lucas Craievich, Maximiliano Debasa, Matías Ávila, Agustín Pérez, Darío Vázquez y Octavio Fernández.

En la A8, Sabas dominó de principio a fin y le ganó por 4m06s3 a Marcos Craievich. Muy lejos de Sabas, el tercer lugar fue para Guillermo Fantini, que de esta manera obtuvo su primer podio desde que incursionó en el rally. Para el binomio Sabas-Pozzebon fue la tercera victoria en el Rally Regional. Ya habían ganado en Catriel-25 de Mayo y en Cervantes, ambas en septiembre de 2024, con un Peugeot 206 de la A6.

Debasa y Fernández, dueños de la A6 y la RC5

Tras las deserciones de Esequiel Klein primero, y de Raúl Martínez después, Mauro Debasa (Ford Ka) volvió a celebrar, esta vez en la A6. La ganó por 2m37s5 a su hermano Maximiliano y por 3m51s6 a Jeremías Tieri. Detrás de ellos quedaron Claudio Bustos y Juan Garrido. Raúl Martínez había ganado la etapa pero abandonó por problemas eléctricos. La segunda etapa fue para Mauro Debasa.

Mauro Debasa le ganó a su hermano Maxi en la A6. (Omar de los Santos)

En lo que fue el triunfo más ajustado del fin de semana, Federico Fernández (Peugeot 208) le ganó la RC5 por apenas 3s6 a Paolo Angeloni, quien se quedó con la segunda etapa. Detrás de ellos, el tercer lugar fue para Lucas Craievich. Matías Ávila, Agustín Pérez, Darío Vázquez, Leandro Martínez, Hernán Fiore, Ariel Umaña y Maximiliano Pedrosa completaron el clasificador. La primera etapa fue para Federico Fernández.

Así se completó el cuadro de ganadores

La N2 fue de punta a punta para Octavio Fernández (Ford Fiesta Kinetic), con poco más de dos minutos de ventaja sobre Javier Mozzi Zovich. Tercero quedó Antonio Mehdi y cuarto llegó Pablo Díaz, quien debutaba como piloto. De esta manera, Octavio Fernández comenzó de la mejor manera la defensa del título obtenido el año pasado, con triunfos en Luis Beltrán, la Manzana Regional, Catriel-25 de Mayo y Chichinales.

En la N1, Agustín Pistagnesi (VW Gol) celebró su tercer triunfo. Ariel Ramos estaba primero al término de la PE 6, pero en el último tramo Pistagnesi volcó la balanza a su favor. Finalmente, se impuso por 7s3 sobre el propio Ramos. En gran labor, el tercer lugar fue para Facundo Kallobius, quien quedó a 36s8 y que fue el más veloz del domingo. Detrás de ellos se encolumnaron Ángel Fernández, Adrián Jara, Carlos Bajeneta, Alfredo Kallobius y Guillermo Grassano. El año pasado, Pistagnesi había ganado en la Manzana Regional y en Los Menucos y en Cipolletti también ganó la primera etapa.

Pistagnessi empezó el año con una gran victoria en la N1. (Locos por el Rally)

Finalmente, la A1 fue para Fabricio D’Amico, seguido por Erick Regliner, Rubén Martínez y Maximiliano Martínez. En la A7, ante los abandonos de Lovagnini e Ibarguen, el triunfo fue para Claudio Astorga.

El campeonato Regional de rally tendrá continuidad entre el 10 y 12 de abril, cuando se corra en caminos de General Roca.