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En vivo: PSG derrota 4-2 a Bayern Múnich en un partidazo por las semifinales de la Champions

Tras un primer tiempo electrizante, Paris Saint-Germain se impone 4-2 sobre Bayern Múnich en el segundo timempo en el Parque de los Príncipes, en un trámite cambiante y cargado de emociones por las semifinales de la UEFA Champions League.

Redacción

Por Redacción

El balón de oro Dembélé marcó el 3-2 de penal para que su equipo se vaya en ventaja al descanso. (AFP)

El balón de oro Dembélé marcó el 3-2 de penal para que su equipo se vaya en ventaja al descanso. (AFP)

En el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain derrota 3-2 a Bayern Múnich por las semifinales de la UEFA Champions League, en un verdadero partidazo en el que ambos equipos buscan ser protagonistas.

La visita comenzó mejor y facturó primero. Tras un buen contraataque, William Pacho le cometió penal a Luis Díaz y Harry Kane lo cambió por gol para el 1-0 parcial a los 17 minutos del primer tiempo. Llamativamente, el VAR no convocó a revisión ante el mínimo contacto del ecuatoriano sobre el colombiano.

Sin embargo, los dirigidos por Luis Enrique no tardaron en empatarlo. Seis minutos después, Désiré Doué habilitó a Khvicha Kvaratskhelia por izquierda, el georgiano gambeteó a Josip Stanišić y marcó un golazo al segundo palo para el 1-1.

A los 33, Ousmane Dembélé ejecutó un córner desde la izquierda y João Neves madrugó a todos. El portugués se desmarcó, cabeceó en el primer palo y fue inatajable para Manuel Neuer.

En un partido de ida y vuelta, la visita logró empatar a los 41 minutos. Michael Olise la tomó a unos metros del área, condujo en soledad y sacó un potente y preciso remate alto, imposible para el arquero ruso Matvey Safonov.

Cuando parecía que la igualdad persistía al entretiempo, ya en tiempo cumplido, Alphonso Davies cometió penal. Dembélé centró desde la derecha, la pelota rebotó en la mano del canadiense y el árbitro sancionó la pena máxima a instancias del VAR. El propio Dembélé se hizo cargo y convirtió para irse en ventaja al descanso: Neuer adivinó la intención de abrir el pie, pero no logró desviarla.

El local pidió penal al inicio del complemento

A los cuatro minutos del segundo tiempo, Kvaratskhelia encaró por la izquierda, dejó en el camino a Stanišić y, cuando se disponía a rematar, Dayot Upamecano llegó a cerrar con lo justo. El georgiano terminó impactando contra la pierna del defensor y reclamó penal junto a sus compañeros, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron que hubiera infracción.


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En el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain derrota 3-2 a Bayern Múnich por las semifinales de la UEFA Champions League, en un verdadero partidazo en el que ambos equipos buscan ser protagonistas.

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