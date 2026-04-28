En vivo: PSG derrota 4-2 a Bayern Múnich en un partidazo por las semifinales de la Champions

El balón de oro Dembélé marcó el 3-2 de penal para que su equipo se vaya en ventaja al descanso. (AFP)

En el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain derrota 3-2 a Bayern Múnich por las semifinales de la UEFA Champions League, en un verdadero partidazo en el que ambos equipos buscan ser protagonistas.

La visita comenzó mejor y facturó primero. Tras un buen contraataque, William Pacho le cometió penal a Luis Díaz y Harry Kane lo cambió por gol para el 1-0 parcial a los 17 minutos del primer tiempo. Llamativamente, el VAR no convocó a revisión ante el mínimo contacto del ecuatoriano sobre el colombiano.

Sin embargo, los dirigidos por Luis Enrique no tardaron en empatarlo. Seis minutos después, Désiré Doué habilitó a Khvicha Kvaratskhelia por izquierda, el georgiano gambeteó a Josip Stanišić y marcó un golazo al segundo palo para el 1-1.

¡¡QUE JUGADOR!! PASE TOP DE DOUÉ Y GRAN DEFINICIÓN DE KHVICHA PARA EL 1-1 DEL PSG ANTE BAYERN.



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A los 33, Ousmane Dembélé ejecutó un córner desde la izquierda y João Neves madrugó a todos. El portugués se desmarcó, cabeceó en el primer palo y fue inatajable para Manuel Neuer.

En un partido de ida y vuelta, la visita logró empatar a los 41 minutos. Michael Olise la tomó a unos metros del área, condujo en soledad y sacó un potente y preciso remate alto, imposible para el arquero ruso Matvey Safonov.

¡¡BENDITA CHAMPIONS LEAGUE!! ¡¡OLISE HIZO UN GOLAZO DIGNO PARA BALÓN DE ORO Y MARCÓ EL 2-2 DEL BAYERN MUNICH ANTE PSG!! ¡VIVA EL FÚTBOL!



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Cuando parecía que la igualdad persistía al entretiempo, ya en tiempo cumplido, Alphonso Davies cometió penal. Dembélé centró desde la derecha, la pelota rebotó en la mano del canadiense y el árbitro sancionó la pena máxima a instancias del VAR. El propio Dembélé se hizo cargo y convirtió para irse en ventaja al descanso: Neuer adivinó la intención de abrir el pie, pero no logró desviarla.

El local pidió penal al inicio del complemento

A los cuatro minutos del segundo tiempo, Kvaratskhelia encaró por la izquierda, dejó en el camino a Stanišić y, cuando se disponía a rematar, Dayot Upamecano llegó a cerrar con lo justo. El georgiano terminó impactando contra la pierna del defensor y reclamó penal junto a sus compañeros, pero ni el árbitro ni el VAR consideraron que hubiera infracción.



