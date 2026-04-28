Muerte de Maradona: Verónica Ojeda presentó un nuevo audio clave sobre cómo se definió su internación

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sumó en las últimas horas un giro inesperado y de gran peso probatorio. Durante su declaración testimonial ante los tribunales de San Isidro, Verónica Ojeda, expareja del ídolo y madre de Dieguito Fernando, reveló la existencia de una grabación inédita y clave para la causa, la cual solicitó incorporar formalmente al expediente judicial.

Según indicó Infobae, el material aportado por Ojeda consiste en la grabación completa de la reunión celebrada a principios de noviembre de 2020 en la Clínica Olivos. Este encuentro es considerado uno de los ejes centrales del caso, ya que allí se definió la externación de Maradona tras su cirugía de cabeza y las condiciones de la internación domiciliaria, etapa en la que el astro terminó perdiendo la vida casi un mes después.

En esa cumbre se habrían acordado las pautas de rehabilitación y se designó a los profesionales que iban a estar a cargo de su salud, elementos fundamentales para que la Justicia determine si existió responsabilidad médica o negligencia en el deceso del Diez.

Caso Maradona: polémica en la sala por audios

Hasta el momento, el expediente judicial ya contaba con un registro sonoro de aquella reunión. Dicho audio, de una hora y cinco minutos de duración, había sido aportado por Rodolfo Benvenuti, el cirujano que supervisó la intervención quirúrgica de Maradona.

Sin embargo, el nuevo archivo presentado por Ojeda ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro es, según sus propias palabras, «más completo»: tiene una duración de una hora y 45 minutos. La expareja del astro relató que ella misma decidió grabar el encuentro por recomendación de un abogado amigo de su familia.

La revelación de esta prueba -mantenida en secreto durante casi cinco años- desató un fuerte cruce en la sala de audiencias. La defensa del neurocirujano imputado, Leopoldo Luque, se opuso rotundamente a su incorporación, argumentando que desconocían el contenido y que se habían preparado para el juicio basándose exclusivamente en la prueba ya existente.

Por el contrario, los abogados querellantes y otros defensores (como Nicolás D’Albora, representante de la empresa de medicina prepaga) consideraron vital conocer el material ante la sospecha de que contenga alto valor probatorio.

En medio de las acaloradas discusiones entre los letrados, Ojeda lanzó «¿Puedo hablar? Estoy declarando yo», aunque los jueces le pidieron que aguardara mientras resolvían el planteo técnico.

La decisión del tribunal y los próximos pasos

Tras un cuarto intermedio de aproximadamente 20 minutos, los magistrados tomaron una decisión. El juez Alberto Gaig explicó los motivos para aceptar la nueva grabación: «Entendemos que no es prueba nueva, pero sí entendemos que resulta pertinente. Es necesario para establecer los hechos y, en particular, para evaluar la integridad del audio que fue previamente incorporado, frente al cual se dijo que podían existir indicios de recorte. Se va a incorporar».

A pesar de las quejas formales que dejó asentadas la defensa de Leopoldo Luque, el tribunal dispuso que el próximo jueves se lleve a cabo la reproducción de ambos materiales audiovisuales en la sala para realizar una comparación exhaustiva y determinar si el archivo original había sido alterado.

Elevaron a juicio la causa contra Morla por las marcas de Maradona

Por otra parte a la audiencia sobre la muerte de Maradona, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº43 de la Ciudad de Buenos Aires elevó a juicio la causa de las marcas del Diez, donde se encuentran imputados el abogado Matías Morla, Maximiliano Pomargo y Claudia y Rita, dos hermanas del “Diez”.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la disposición resolvió “no hacer lugar” al sobreseimiento solicitado a los mencionados por “haber defraudado los intereses de los herederos legítimos” del astro argentino, “al realizar maniobras vinculadas al manejo, disposición y activos, en acuerdo premeditado”.

Por tanto, el escrito resolvió que tanto Morla como Pomargo habrían “administrado fraudulentamente los bienes de la sociedad ‘Sattvica S.A.’” de la que eran testaferros bajo los roles de presidente y director suplente en virtud “de la decisión de creación simulada de esa firma definida por Diego Armando Maradona con el objeto de proteger sus activos marcarios y sustraer eventualmente del fisco italiano y de sus herederos parte de su patrimonio”.

“De esta forma, Maradona habría instruido al encausado Morla para que tras su constitución, le cediese a dicha sociedad, las 21 marcas que él ya tenía registradas” en Argentina y, aunque la sociedad estaba bajo la titularidad ficticia de los imputados, se desarrollaba bajo las directivas de Diego Maradona.

En tanto, se les endilga el accionar delictivo después del fallecimiento, el 25 de noviembre de 2020, cuando empezó el proceso de sucesión y la sociedad fue intimada el 8 de febrero de 2021, para que ceda y transfiera en forma inmediata a los herederos, la totalidad de las marcas. Además, se le pidió que no usen ningún poder otorgado por el deportista.

“El segundo tramo de la misma administración fraudulenta consistió en la presunta cesión de las acciones en favor de Rita Mabel Maradona (50%) y Claudia Nora Maradona -hermanas- (50%), entre septiembre de 2022 y agosto de 2023”, apuntó el escrito.

Por tanto, la decisión judicial detalló: “Morla y Garmendia continuaron como apoderados y ambos ejercieron cargos directivos en el ente social hasta el 20/9/2022 cuando Morla renunció a la presidencia social y Garmendia hizo lo propio al cargo de director suplente el 17/7/2023”, detalló.

Por tanto, la justicia resolvió elevar a juicio y declarar “clausurada la instrucción y la presente causa donde fueron procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta”.