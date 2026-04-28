Fuerte choque sobre la Ruta 22 entre Plottier y Senillosa: un hombre de 73 años fue hospitalizado

Un hombre de 73 años resultó herido este martes por la tarde tras un choque sobre la Ruta Nacional 22, entre Plottier y Senillosa. El siniestro ocurrió en el kilómetro 1247, a unos dos kilómetros del semáforo de acceso al Parque Acuático Patagonia Splash. La víctima fue trasladada al hospital local.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Plottier, el accidente fue protagonizado por un camión con batea de pedregullo y una camioneta Fiat Ducato furgón. Desde el cuartel indicaron que el conductor de la camioneta sufrió “lesiones varias” y recibió asistencia médica en el lugar antes de ser derivado al Hospital de Plottier.

Operativo de emergencia por choque en la Ruta 22 de Neuquén

El operativo se desplegó luego de un llamado de emergencia que movilizó al móvil 25 de rescate de Bomberos Voluntarios de Plottier. Personal de salud de Senillosa también trabajó en el lugar para asistir al conductor herido. Según se supo, el impacto fue por alcance.

En el procedimiento participaron además Bomberos Voluntarios de Senillosa, que acudieron con dos unidades. Además acudió personal policial.

El accidente tuvo lugar entre los accesos del Parque Acuático y la Feria del Mangrullo.

Hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre cómo se produjo la mecánica del choque. El tránsito en la zona registró demoras mientras se realizaban las tareas de asistencia y seguridad vial.

La camioneta Fiat Ducato impactó desde atrás al camión. Foto: gentileza.

El hombre herido fue derivado para recibir atención médica. Aún no se difundió un parte oficial sobre su estado de salud ni sobre posibles complicaciones derivadas del impacto.