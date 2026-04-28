Boca dio un paso clave para la ampliación de La Bombonera y avanza con los nuevos accesos

Una de las imágenes compartidas por Boca, que ilustra cómo sería una de las cuatro torres que rodearían el estadio. (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors anunció este martes un avance significativo en su proyecto de modernización de La Bombonera. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la institución informó que recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para avanzar con la construcción de nuevos accesos al estadio.

Según detalló el club, el plan contempla la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales, una obra clave dentro del proyecto integral que busca mejorar la infraestructura y la experiencia de los hinchas en cada partido. La intervención de la CNRT se explica porpor la cercanía de la traza ferroviaria que pasa entre el estadio y el sector donde se ubicarán las torres, por lo que cualquier obra en ese sector requiere autorización para garantizar condiciones de seguridad.

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La resolución oficial -identificada como Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC- autoriza el desarrollo del proyecto en el sector correspondiente, lo que implica que toda la documentación técnica presentada fue evaluada y aprobada por el organismo nacional.

Este visto bueno representa un paso fundamental en el camino hacia la concreción de la obra, aunque todavía resta una instancia administrativa. En los próximos días, el Xeneize deberá presentar el proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el club señalaron que la aprobación de este organismo será el último requisito necesario para dar inicio a los trabajos, que forman parte de uno de los grandes objetivos institucionales a futuro: mejorar los accesos y la circulación en el estadio.

El comunicado completo de Boca

“Estimados socios, socias e hinchas:

Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.

Estimados socios, socias e hinchas:



Nos pone muy felices compartir con ustedes un nuevo avance muy importante en relación con los nuevos accesos al estadio, que contemplan la construcción de cuatro torres de circulación y puentes peatonales.



En el día de hoy, el Club recibió la… pic.twitter.com/ZXZbGsIJxq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 28, 2026

En el día de hoy, el Club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Disposición DI-2026-199-APN-CNRT#MEC, mediante la cual se aprueba el proyecto ejecutivo presentado y se autoriza su desarrollo en el sector correspondiente.

Esta instancia confirma que toda la documentación técnica fue evaluada y aprobada.

En los próximos días realizaremos la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) de la Ciudad de Buenos Aires. Su aprobación será el último paso necesario para comenzar la obra.

EL CAMINO HACIA NUESTRO SUEÑO

Club Atlético Boca Juniors”