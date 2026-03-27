«Qué desastre»: el diálogo entre Franco Colapinto y el ingeniero de Alpine en el GP de Japón

Franco Colapinto llegaba envalentonado al Gran Premio de Japón después del buen rendimiento que mostró en el Circuito de Shanghái, donde sumó su primer punto con Alpine tras finalizar en la décima posición.

Sin embargo, su presentación en el Circuito de Suzuka no fue la esperada: terminó la primera práctica en el 16° puesto y la segunda un escalón más abajo, en ambos casos detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El argentino quedó disconforme con su rendimiento en la primera tanda y se lo hizo saber a su ingeniero de pista, Stuart Barlow.

Apenas finalizó la sesión, Barlow le comunicó por radio: «Bien, de vuelta al garage. Disculpas», a lo que Colapinto respondió sin vueltas: «Sí, está bien, pero qué desastre», evidenciando su frustración. El ingeniero cerró el intercambio: «Sí, no fue muy divertido. De acuerdo, centrémonos en lo que necesitamos».

🗣️ “Qué desastre”



🏁 Franco Colapinto fue P16 en la FP1 del GP de Japón, en una sesión donde el Alpine presentó inconvenientes en la comunicación por radio en el inicio.



📻 Tras finalizar la actividad dialogó con su ingeniero Stuart Barlow.#Alpine #Colapinto #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/chpM4HmYVa — Carburando (@CarburandoTV) March 27, 2026

Tras bajarse del auto, el pilarense analizó su rendimiento: «Al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad». Sobre la segunda tanda, agregó: «Fue similar, así que tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva».

Cómo sigue la agenda de Colapinto en el GP de Japón

Este viernes 27 de marzo por la noche, el argentino volverá a pista a las 23:30 para disputar la tercera y última práctica libre. Más tarde, desde las 3:00 del sábado 28, se llevará a cabo la clasificación. La carrera, a 53 vueltas, será el domingo 29 a partir de las 2:00.

Viernes 27 de marzo

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00 horas

Domingo 29 de marzo