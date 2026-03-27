Franco Colapinto terminó 17° en la segunda práctica del Gran Premio de Japón

El piloto argentino finalizó en el puesto 17° tras finalizar la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Japón, tercera fecha de la Fórmula 1.

Franco Colapinto, en su debut en territorio japonés, completó la jornada de ensayos y tras tener una primera salida en la que se ubicó decimosexto a 1s695 de la punta, descendió un puesto.

GP de Japón: el desempeño de Colapinto y los detalles de la segunda práctica

El piloto de Alpine retrocedió un puesto en la segunda tanda y amplió su brecha respecto al líder a más de dos segundos. Sin embargo la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iniciales a poco más de siete décimas.

De igual manera el foco de la jornada no estuvo solo en los relojes, sino en un tenso incidente con Max Verstappen. La situación ocurrió cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos (zigzag) en la penúltima recta, justo antes de la curva 130-R.

En ese momento, el tetracampeón del mundo venía en vuelta lanzada y se encontró con el monoplaza del piloto de Alpine, lo que arruinó su intento de tiempo. Al finalizar la sesión, las autoridades de la FIA iniciaron una revisión del incidente para determinar si existió una obstrucción indebida.

Lo más probable es que la situación se resuelva con una advertencia formal, pero no se descarta una sanción de puestos en la grilla de partida para el próximo domingo.

La actividad oficial en Japón retomará el cierre del viernes con la práctica final de 60 minutos. Según el cronograma, la clasificación tendrá lugar el sábado a las 3:00 de Argentina, dejando la carrera principal para la madrugada del domingo en el mismo horario.

Con NA