Queda libre de Racing y Riquelme lo quiere en el Boca 2026

Boca está metido de lleno en el mercado de pases, tiene casi abrochado al colombiano Marino Hinestroza y negocia por un marcador central y un volante, mientras sueña con Paulo Dybala. Sin embargo, en las últimas horas apareció una opción que no estaba en los planes de nadie. Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize, está muy atento a una situación que se vivió en Racing y el contacto podría darse en breve.

Con el foco puesto en volver a ser protagonista en la Copa Libertadores tras dos años de ausencia en la fase de grupos, Boca planifica un mercado que no tiene margen de error. En ese contexto ya hubo contactos con la Academia, que se mostró interesada en Milton Giménez. Del otro lado retrucaron y pidieron a Gabriel Rojas. Por ahora, salvo que el Xeneize ponga la plata, es una negociación casi imposible.

Un movimiento que no estaba en los planes de nadie

La semana pasada, la dirigencia le comunicó a Luciano Vietto que no le iban a renovar el vínculo y el mediapunta explotó contra Gustavo Costas. El jugador había regresado al club de Avellaneda desde el fútbol árabe con expectativas altas, pero su ciclo estuvo marcado por reiterados problemas físicos. El 31 de diciembre será el adiós y Riquelme piensa en hacerle una propuesta.

Vietto arma las valijas. ¿Llega a Boca? (Clarín Fotografia)

La situación del atacante no pasa desapercibida en Boca. Se trata de un jugador con recorrido internacional y además ya estuvo en la órbita azul y oro. Antes de concretar su vuelta a Racing, fue seguido de cerca por Riquelme, quien lo consideraba una alternativa interesante para potenciar el frente de ataque. Aquella vez, las circunstancias no permitieron avanzar, pero ahora el escenario es distinto.

Luciano cargó contra Costas. Esperaba otro final en Racing. (Clarín Fotografía)

El hecho de que quede libre representa un punto a favor para cualquier club interesado. En Boca saben que no deberían desembolsar dinero por una transferencia y que la negociación se centraría exclusivamente en el contrato del futbolista. No es una prioridad, pero sí una buena opción.