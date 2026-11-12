Fuerza Libertaria se unirá en Neuquén con el oficialismo de Mariano Gaido para las elecciones 2027

«El apoyo va a ser para Rolo y para Gaido» definió ayer el presidente del bloque Fuerza Libertaria en el Concejo Deliberante, José Luis Artaza, al ser consultado por «Río Negro» sobre qué hará su espacio político ante las elecciones del próximo 14 de febrero.

Artaza expresó que esta semana los integrantes de la fuerza estarán reunidos para analizar la estrategia proselitista. Se trata de la bancada opositora con más concejales en el Deliberante, luego del oficialismo del MPN y sus aliados Juntos por la Vida y Confluencia Neuquina.

El concejal, ex titular de la cartera de Hacienda durante el gobierno del ex intendente (f) Horacio Quiroga, sostuvo que «analizaremos bien de qué manera» pero «seguramente acompañaremos la gestión de los dos titulares, tanto de Rolo como de Gaido», dijo en referencia al pacto político institucional de Comunidad como de Primero Neuquén, frente a los ejecutivos provincial (Rolando Figueroa) y de la municipalidad de Neuquén (Mariano Gaido).

Explicó que la definición deberá ser rápida ya que el cronograma de la justicia electoral estableció el 4 de diciembre para el reconocimiento de las alianzas electorales y el 11 para la presentación de las candidaturas. «No está definido» el esquema, pero sí que el respaldo será a las candidaturas que presenten Figueroa a nivel provincial y a Gaido en el armado regional que está llevando a cabo con Primero Neuquén.

Unidos en la campaña en el interior de la provincia

«Es cierto que hemos apoyado a algunos candidatos en el interior de Primero Neuquén como es el caso de Paso Aguerre, Chos Malal o Zapala, con personas que los había pedido para mi espacio cuando fui candidato a diputado nacional», dijo el concejal Joaquín Eguía, también de Fuerza Libertaria.

Consultado si iba en un lugar de expectativa en la lista de diputados de Primero Neuquén, el edil respondió que «he tenido ofrecimientos de Primero Neuquén, Comunidad y gente de la Libertad Avanza; salvo Quintriqueo que es gremialista, no hay espacio político que hubiera sacado menos votos que nosotros el año pasado. No me sentaría a hablar con ninguno» por lugares que no sean los de primera línea en la lista, dijo.

Agregó que «lo estamos terminando de definir; nos sorprendió el llamado y es una realidad que no vamos a llegar a armar todo en el interior, sería un capricho ir solos a una elección para sacar pocos diputados. No vamos a ser colectora de nadie y cuando terminemos de definir, vamos a hacer el anuncio», dijo Eguía.