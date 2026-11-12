En medio de la crisis bancaria, Paraguay ajusta gastos de la Presidencia para financiar medicamentos

Mientras se intenta resolver el conflicto bancario que se desató tras la disolución de Ueno Bank, el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, informó que le pidió al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, reducir los gastos de funcionamiento de la Presidencia en el Presupuesto General de la Nación 2027, con el fin de destinar los recursos ahorrados a la compra de medicamentos para hospitales públicos.

Paraguay ajusta gastos de la Presidencia

Mediante un posteo en su cuenta de la red social X, Alliana escribió: «Se le pidió al ministro de Economía, Óscar Lovera, avanzar con un recorte en los gastos de la Presidencia de la República para el presupuesto 2027, incluyendo pasajes, viáticos, mantenimiento de aeronaves, gastos reservados, catering y otros gastos de funcionamiento».

El nuevo mandatario explicó que la medida permitirá ahorrar más de 20 mil millones de guaraníes que se traducen en unos 3,3 millones de dólares. Alliana manifestó: “La austeridad comienza por casa. Menos gastos en Presidencia, más medicamentos para nuestros hospitales”.

El jefe de Estado, quien asumió el cargo tras la destitución de Santiago Peña por la polémica con Ueno Bank, había adelantado en su primer discurso oficial que evitaría los viajes innecesarios al exterior y que concentraría sus esfuerzos en gobernar desde el país.