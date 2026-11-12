Causa Techo Digno: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la absolución de María Eugenia Martini

El máximo tribunal de la provincia participó en la audiencia realizada en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

El Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, ratificó la absolución de María Eugenia Martini, exintendenta de Bariloche, y del exfuncionario municipal Alfredo Milano en la causa Techo Digno.

La audiencia se realizó en el auditorio central del Poder Judicial con el pleno del máximo tribunal integrado por los jueces Ricardo Apcarian, Liliana Piccinini, María Cecilia Criado, Sergio Ceci y Sergio Barotto.

El planteo para rechazar la impugnación dictada tiempo atrás por el Tribunal de Impugnación fue presentada por el fiscal jefe Martín Losada, mientras que Sebastián Arrondo ejerció la defensa de Martini y Luciano Perdriel de Milano.

Durante la audiencia Losada pidió el rechazo del máximo tribunal a la denegatoria de impugnación extraordinaria resuelta por el Tribunal de Impugnación por la «errónea aplicación de la ley» ya que se trata de «hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos».

Además, pidió que se tuviera en cuenta como antecedente el reciente rechazo a la absolución del exintendente de esa misma ciudad, Gustavo Gennuso.

Luego de la presentación de las partes y tras la deliberación de los jueces, el titular del cuerpo dio a conocer la resolución, explicó los argumentos generales y dejó constancia que la sentencia se publicará dentro de las próximas 48 horas para habilitar los plazos legales para futuros planteos.

Apcarian indicó que «de los nueve agravios de la impugnación extraordinaria, la Fiscalía mantuvo en la queja solo uno: que se aplicara la figura menor de malversación» y explicó que «el Tribunal de Juicio rechazó esa posibilidad por dos razones: la malversación se planteó recién en los alegatos finales y no se probó el dolo» es decir «que la imputada hubiera actuado con conocimiento y voluntad de cometer ese delito».

La falta de prueba del dolo constituye un fundamento independiente y suficiente para mantener la absolución, aun si se aceptara el planteo sobre congruencia». Parte el argumento del juez Ricardo Apcarian.

Recordó que el propio Superior Tribunal, en el caso Gennuso, ya determinó que es posible «examinar una calificación distinta si se mantienen los hechos de la acusación, hubo oportunidad de defensa y la figura alternativa es más benigna».

Sin embargo, el STJ hizo una distinción fundamental del proceso judicial contra Martini respecto a Gennuso: en el caso de la ex intendenta, los tribunales anteriores analizaron también la figura de malversación y la descartaron por falta de intención.

«La falta de prueba del dolo constituye un fundamento independiente y suficiente para mantener la absolución, aun si se aceptara el planteo sobre congruencia», adelantó Apcarián.

Agregó que «según la doctrina de este STJ en Escalante, no basta con rebatir la denegatoria formal del Tribunal de Impugnación: la impugnación debe tener aptitud para modificar el resultado del proceso. En este caso, subsiste la falta de prueba del dolo, que la Fiscalía no cuestionó eficazmente. Por esa razón, la impugnación carece de aptitud para modificar el resultado».

En el cierre de la audiencia el fiscal Losada hizo reserva del recurso federal en la causa en cuestión.