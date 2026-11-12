«Los apoyos ya estarían»: la llamada de Diego Santilli a Patricia Bullrich para destrabar la suspensión de las PASO

El paréntesis político que impuso la visita papal llegó a su fin, y la Casa Rosada volvió a encender la maquinaria legislativa con un objetivo claro: suspender las PASO de 2027 antes de fin de año. Para destrabar la iniciativa, que descansa en la Cámara Alta desde mayo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, levantó el teléfono este miércoles y le pidió directamente a la senadora Patricia Bullrich que convoque a la comisión de Asuntos Constitucionales.

Por indicación de la exministra de Seguridad, la comisión —presidida por el libertario Agustín Coto— se reunirá el próximo martes 17. La estrategia del oficialismo no busca eliminar el esquema de primarias de forma definitiva, sino reeditar el antecedente de 2025 y suspenderlas de cara al próximo turno presidencial.

El cronograma de la Rosada y la presión de Martín Menem

Desde el Poder Ejecutivo hicieron circular la versión de que, esta vez, los votos están garantizados. Con ese impulso, la Casa Rosada diseñó una hoja de ruta ajustada para presionar al Congreso:

Martes 17: obtener dictamen de comisión ese mismo día.



obtener dictamen de comisión ese mismo día. Jueves 26: llevar el proyecto al recinto para lograr la media sanción.



llevar el proyecto al recinto para lograr la media sanción. Plan B (Diciembre): si las negociaciones se demoran, el tratamiento pasaría a diciembre, lo que obligaría al Ejecutivo a convocar a sesiones extraordinarias.

En sintonía con la estrategia de Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió a marcar la cancha públicamente. En diálogo con Radio Mitre, el legislador se mostró optimista y reforzó el argumento económico: «En 2025 hemos sido capaces de suspender las PASO. La verdad que no tiene ningún sentido que los contribuyentes paguen la interna de los partidos».

«Creo que la Argentina no necesita PASO, es algo que venimos planteando hace rato», sentenció Menem, anticipando que si el Senado da luz verde, Diputados se ordenaría rápidamente para convertir el proyecto en ley.

Inversores, riesgo país y los cálculos de Karina Milei

La urgencia gubernamental excede el calendario electoral y responde a una doble presión: la económica y la interna.

Con el riesgo país por encima de los 800 puntos, los inversores y el mercado financiero le reclaman a la gestión libertaria que suspenda las primarias. El temor radica en que un eventual mal resultado de La Libertad Avanza en esa instancia previa desate una corrida y tensione el escenario económico hasta las elecciones generales de octubre.

En paralelo, el sector comandado por Karina Milei hace sus propios cálculos políticos para impulsar la reforma:

Complicar al peronismo: sin primarias financiadas por el Estado, la oposición enfrentaría serias dificultades logísticas para resolver la candidatura de sus múltiples vertientes.



sin primarias financiadas por el Estado, la oposición enfrentaría serias dificultades logísticas para resolver la candidatura de sus múltiples vertientes. Blindar a Javier Milei: suspender las PASO le cierra la puerta a cualquier rival interno que pretenda desafiar al Presidente. El primer nombre en ese radar es el de Patricia Bullrich, quien en los últimos meses ha multiplicado sus gestos de autonomía.

¿Están los 37 votos? El cruce entre Patricia Bullrich y Diego Santilli

Pese a las fricciones recientes, Bullrich se muestra alineada con la Casa Rosada para avanzar con esta ley. Sin embargo, en la mesa política impuso una condición: los votos debe conseguirlos el Gobierno a través de acuerdos con los mandatarios provinciales.

Para aprobar una reforma electoral se necesita una mayoría absoluta de 37 votos. Durante la llamada de este miércoles, Bullrich le exigió a Santilli que le detallara quiénes conformaban esa mayoría. Según reveló Clarín, el jefe de Gabinete le transmitió que este jueves le entregaría el punteo fino.

El mes pasado, detalló el mismo medio, la senadora ya le había pedido a Santilli que le informara cada voto que decía tener, sin obtener respuesta.

En el bloque mileísta persisten las dudas sobre los números reales. La lectura interna es que la Rosada busca «armar un scrum para meter presión» fijando fechas en el calendario, un desafío complejo ante un bloque peronista liderado por José Mayans que, con sus 21 senadores, ya adelantó su rechazo total a suspender las primarias.