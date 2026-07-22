Racing tiene dos bajas de peso para su debut en el Torneo Clausura ante Gimnasia: quiénes son y los motivos

Maravilla Martínez fue expulsado por Darío Herrera en los cuartos de final del Apertura, cuando Racing visitó a Rosario Central.

Juan Pablo Vojvoda comenzó su ciclo en Racing con el pie derecho tras la goleada por 4-1 sobre Defensa y Justicia en los 16avos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, este viernes 24 de julio, cuando la Academia reciba a Gimnasia de La Plata desde las 19 por la primera fecha del Torneo Clausura 2026, el entrenador no podrá contar con dos habituales titulares.

Se trata de Adrián «Maravilla» Martínez y Marco Di Cesare, quienes deben cumplir suspensiones pendientes de los cuartos de final del Torneo Apertura, cuando Racing cayó 2-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El delantero fue expulsado luego de que el árbitro Darío Herrera revisara una acción en el VAR y sancionara un supuesto codazo sobre Emanuel Coronel. Como recibió dos fechas de suspensión, también se perderá el encuentro de la segunda jornada, que será justamente de visitante ante el Canalla.

¿QUÉ TE PARECE? HERRERA EXPULSÓ A MARAVILLA MARTÍNEZ TRAS VER ESTA ACCIÓN EN EL VAR.



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En tanto, Di Cesare vio la tarjeta roja por doble amonestación y deberá cumplir una fecha de suspensión, por lo que volverá a estar disponible en la segunda fecha.

Con este panorama, Vojvoda no podrá repetir el equipo que eliminó al Halcón de Varela y ya analiza variantes para el debut en el campeonato. Nazareno Colombo aparece como el principal candidato para reemplazar a Di Cesare en la zaga.

En ataque, en cambio, el entrenador mantiene varias alternativas para ocupar el lugar de Maravilla. Lautaro Díaz, reciente incorporación proveniente de Santos, tiene chances de debutar desde el arranque. También aparecen como opciones Tomás Conechny, Tomás Pérez. Además, Elías Torres ya recibió el alta tras la lesión de rodilla que sufrió a fines de 2025, aunque comenzaría el partido en el banco de suplentes.

De esta manera, la probable formación de Racing para recibir a Gimnasia es: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Santiago Sosa, Alejandro Tello; Matías Zaracho, Matko Miljevic, Santiago Solari; Tomás Pérez/Tomás Conechny/Elías Torres.