Proponen cobrar por salud y universidad a extranjeros sin residencia permanente: las claves del proyecto

Tras la final del Mundial, el Gobierno propone cobrar salud y universidad a extranjeros sin residencia.

La Libertad Avanza presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para arancelar el acceso a hospitales públicos y universidades provinciales para extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país.

La iniciativa fue impulsada por el diputado provincial y jefe del bloque libertario, Agustín Romo, y recibió el respaldo de distintos sectores del oficialismo, entre ellos Las Fuerzas del Cielo y el karinismo. También sumó el apoyo público de Patricia Bullrich.

El proyecto fue presentado luego de la repercusión que tuvieron en redes sociales distintos posteos de personas extranjeras que se burlaban de la Selección Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026. Según explicaron desde el Gobierno, esa situación funcionó como uno de los disparadores para impulsar la propuesta.

«Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires», anunció Romo en sus redes sociales.

Cómo funcionaría el cobro en los hospitales

La iniciativa establece que los extranjeros con residencia temporaria, transitoria, precaria o sin estatus migratorio regular deberán acreditar un seguro de salud, contar con cobertura de un tercero obligado o pagar el arancel correspondiente para acceder a atención médica programada.

La atención de urgencias no podrá ser demorada ni condicionada por la capacidad de pago. Una vez estabilizado el paciente, se iniciaría el proceso de cobro de la prestación.

El proyecto también contempla excepciones para las víctimas de trata de personas y para la atención vinculada con enfermedades transmisibles y vacunación, debido a razones de salud pública.

Los fondos recaudados serían destinados al Fondo Provincial de Salud.

Qué pasaría con las universidades

En el caso de las universidades provinciales de gestión estatal, el proyecto propone establecer una retribución para las carreras de grado cursadas por extranjeros sin residencia permanente.

Cada institución definiría los montos y las modalidades de pago dentro del marco general establecido por la ley.

La propuesta no alcanzaría a quienes tengan residencia permanente. El Gobierno busca, según explicó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, limitar el fenómeno que denomina de los «estudiantes golondrina», es decir, personas que llegan al país para estudiar y luego se marchan.

El Gobierno descarta llevar la medida al ámbito nacional

Por el momento, no está previsto que el proyecto se extienda a todo el país.

En materia de salud, fuentes del Ministerio de Salud de la Nación señalaron que una modificación de este tipo requeriría cambios en la Ley de Migraciones.

En cuanto a las universidades nacionales, el DNU 366/2025 habilita a las instituciones a cobrar a estudiantes extranjeros que no sean residentes permanentes. Sin embargo, los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no implementaron hasta ahora ese mecanismo.

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires

La iniciativa tiene un antecedente en la Ciudad de Buenos Aires, donde el bloque libertario había presentado en 2024 una propuesta para que los extranjeros sin residencia permanente pagaran por prestaciones de salud pública programadas.

La medida contemplaba el cobro de estudios y tratamientos como tomografías, resonancias, internaciones y cirugías que no fueran consideradas urgencias.

Posteriormente, el Gobierno porteño implementó un sistema de facturación para extranjeros que no cuentan con DNI argentino y requieren prácticas médicas programadas.

Con información de Infobae.