La Brigada Rural frenó una caza ilegal de especies protegidas en Jacobacci

Un operativo de control preventivo desplegado por la Brigada Rural de esta localidad rionegrina culminó con la detención de tres jóvenes que realizaban caza ilegal de fauna silvestre protegida sobre la Ruta Provincial 76. Durante el procedimiento se incautaron fusiles, gran cantidad de municiones y los animales que habían sido sacrificados.

La intervención se desencadenó luego de que los efectivos rurales recibieran información precisa sobre un auto cuyos ocupantes se encontraban efectuando disparos en la zona. Con esta alerta, el personal intensificó las recorridas por la traza provincial hasta interceptar el vehículo sospechoso: un Renault 9 de color rojo en el que viajaban tres hombres de 30, 26 y 22 años.

Armamento y fauna protegida en el baúl

Al momento de inspeccionar el rodado, los uniformados se encontraron con una escena explícita de furtivismo. En el baúl del automóvil transportaban tres ejemplares de choique y un guanaco eviscerado, ambas especies autóctonas cuya caza se encuentra estrictamente prohibida en el territorio provincial.

Además de los animales, la requisa del vehículo permitió el secuestro de un arsenal que los implicados utilizaban para la actividad ilegal, entre ellos dos fusiles calibre 223 equipados con miras telescópicas, una carabina calibre 22, decenas de municiones de diversos calibres y vainas servidas y dos cuchillos y equipos de comunicación portátiles (handies).

Imputación judicial y destrucción del decomiso

Ante el hallazgo, los efectivos policiales labraron las actas de infracción correspondientes por la violación a las leyes de protección de la fauna silvestre y por carecer de cualquier tipo de documentación legal para la portación de las armas o el ejercicio de la caza.

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía de turno ordenó la inmediata imputación de los tres involucrados en una causa penal, así como el decomiso definitivo de todos los elementos secuestrados.

Siguiendo los protocolos sanitarios y ambientales establecidos por la legislación de Río Negro, los ejemplares de la fauna autóctona fueron desnaturalizados e incinerados. El procedimiento fue destacado por las autoridades como parte del trabajo continuo que la Brigada Rural realiza en los caminos y campos de la región para combatir el furtivismo y preservar el patrimonio natural.