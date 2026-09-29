“Su huella quedará para siempre”: el desgarrador mensaje a los kayakistas desaparecidos en Buenos Aires

Los integrantes del club de pesca Guerreros Kayak Fishing difundieron un mensaje para Oscar Barbero y Félix Mendieta, los dos kayakistas que desaparecieron en el mar frente a Santa Teresita luego de ingresar al agua durante un temporal. «No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos», expresaron.

La publicación se conoció luego de que los equipos de rescate evaluaran que las posibilidades de encontrar con vida a los dos hombres eran cada vez menores. A siete días de la desaparición, la búsqueda continúa activa, aunque las autoridades consideran que el tiempo transcurrido reduce de manera drástica las chances de supervivencia.

El mensaje del club de pesca en medio de la desesperada búsqueda en Santa Teresita

Desde la agrupación agradecieron a quienes colaboran con los rastrillajes y acompañan a los allegados de los kayakistas. “Cada gesto de apoyo, cada colaboración y cada muestra de acompañamiento significaron muchísimo para todos nosotros y para sus seres queridos”, expresaron.

Los kayakistas desaparecidos Oscar Barbero, de 64 años, y Félix Mendieta, de 43.

El club también pidió evitar cuestionamientos hacia los dos hombres por haber ingresado al mar pese a las condiciones meteorológicas y escribieron: “Cada Guerrero que entre al agua no entrará solo. Siempre sentiremos que vamos acompañados por amigos remando junto a nosotros”. Luego agregaron: “El Viejo y Félix, gracias por esa hermosa amistad. Su huella quedará para siempre en cada remada”.

La búsqueda de los dos kayakistas continúa en las costas de Buenos Aires

Oscar Barbero, de 64 años, y Félix Mendieta, de 43, ingresaron al agua el lunes 21 de septiembre por la mañana en dos kayaks. Antes de salir, se presentaron en la sede local de la Prefectura Naval Argentina, donde recibieron información sobre una alerta por vientos con ráfagas cercanas a 60 km/h y la prohibición de navegar bajo esas condiciones.

Más tarde, uno de ellos logró comunicarse con la fuerza para informar que ambos se encontraban a la deriva, sin posibilidades de regresar por la intensidad del viento. El llamado de auxilio ubicó a los kayakistas a dos millas náuticas de la costa, más de tres kilómetros mar adentro, a la altura de la calle 29 de Santa Teresita.

El operativo de búsqueda incorporó un avión de la Estación Aérea San Fernando, el guardacostas GC-26 Thompson, embarcaciones semirrígidas, buzos tácticos y patrullajes terrestres por Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó y el arroyo San Clemente. También se pidió colaboración a barcos pesqueros que navegaban en la zona.

El contraalmirante Fernando Enrique Pérez Kühn fue consultado la semana pasada sobre las posibilidades de supervivencia y sostuvo: “De acuerdo con los manuales y tablas de supervivencia, a esta altura las probabilidades de hallarlos con vida son prácticamente nulas”. Pese a esa evaluación, Prefectura mantiene la búsqueda activa y los equipos continúan con los rastrillajes.