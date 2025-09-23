SUSCRIBITE
Histórico: Franco Mastantuono convirtió su primer gol con el Real Madrid

El argentino festejó por primera vez a los 38 minutos en el duelo ante Levante por la liga española. Mirá cómo fue su gol.

Redacción

Por Redacción

Franco Mastantuono marcó su primer gol con el Real Madrid.

Este martes, Real Madrid enfrenta a Levante por la fecha 6 de la Liga de España, duelo en el que Franco Mastantuono comenzó como titular y tuvo su estreno en la red. El argentino marcó su primer tanto con el Merengue por el torneo local.

El encuentro se abrió a los 28 minutos mediante un tanto del brasileño Vinicius Junior. Pero el argentino ya acechaba el arco. Tan solo ocho minutos antes tuvo una chance clarísima de abrir el marcador, pero su disparo dio en el travesaño.

Sin embargo, iba a tener su revancha por la banda derecha. Luego de una contra que comenzó el brasileño, el argentino recibió en la puerta del área y sorprendió con un derechazo al ángulo del primer palo para vencer a Mathew Ryan a los 38 minutos y festejar por primera vez con la Casablanca. Se convirtió en el tercer goleador más joven en la historia del club.

En el complemento, Eyong descontó para el Levante a los nueves minutos. Aunque la ilusión de llegar a la igualdad duró poco.

Diez minutos después, Mbappé desbordó por la derecha y fue derribado en el área por un defensor, por lo que el árbitro sancionó penal. El crack francés se hizo cargo desde los 12 pasos y la picó para ampliar la diferencia merengue. Tan solo dos minutos después, volvió a aparecer para sellar el 4-1.

Real Madrid, líder absoluto en la Liga de España

De esta manera, el Merengue mantiene la punta de la tabla con puntaje ideal. Está cosechando su sexto triunfo al hilo y alcanza las 18 unidades. Le saca cinco puntos de diferencia a Barcelona, que tiene un partido menos.


