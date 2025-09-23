Histórico: Franco Mastantuono convirtió su primer gol con el Real Madrid

Este martes, Real Madrid enfrenta a Levante por la fecha 6 de la Liga de España, duelo en el que Franco Mastantuono comenzó como titular y tuvo su estreno en la red. El argentino marcó su primer tanto con el Merengue por el torneo local.

El encuentro se abrió a los 28 minutos mediante un tanto del brasileño Vinicius Junior. Pero el argentino ya acechaba el arco. Tan solo ocho minutos antes tuvo una chance clarísima de abrir el marcador, pero su disparo dio en el travesaño.

❌ Es INCREÍBLE que esto no haya sido el primer gol de Franco Mastantuono en el Real Madrid.

No quiere entrar.



— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 23, 2025

Sin embargo, iba a tener su revancha por la banda derecha. Luego de una contra que comenzó el brasileño, el argentino recibió en la puerta del área y sorprendió con un derechazo al ángulo del primer palo para vencer a Mathew Ryan a los 38 minutos y festejar por primera vez con la Casablanca. Se convirtió en el tercer goleador más joven en la historia del club.

¡¡AHORA SI, FRANCO!! ¡¡PRIMER GOLAZO DE FRANCO MASTANTUONO CON LA CAMISETA DEL REAL MADRID!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

En el complemento, Eyong descontó para el Levante a los nueves minutos. Aunque la ilusión de llegar a la igualdad duró poco.

DESCUENTA LEVANTE: Etta Eyong marca el 1-2 ante Real Madrid en el arranque del segundo tiempo.



— SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Diez minutos después, Mbappé desbordó por la derecha y fue derribado en el área por un defensor, por lo que el árbitro sancionó penal. El crack francés se hizo cargo desde los 12 pasos y la picó para ampliar la diferencia merengue. Tan solo dos minutos después, volvió a aparecer para sellar el 4-1.

Real Madrid, líder absoluto en la Liga de España

De esta manera, el Merengue mantiene la punta de la tabla con puntaje ideal. Está cosechando su sexto triunfo al hilo y alcanza las 18 unidades. Le saca cinco puntos de diferencia a Barcelona, que tiene un partido menos.