Red Bull vuelve a su alineación original para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Luego de ausentarse en las últimas tres competencias, el francés Isack Hadjar retonará este fin de semana a su butaca titular en el equipo Red Bull de Fórmula 1, en el marco del Gran Premio de Azerbaiyán a celebrarse el próximo sábado en el callejero de Bakú.

Así lo anunció la escuadra austríaca esta mañana, a través de un comunicado oficial: «Red Bull Racing se complace en dar la bienvenida de nuevo a Isack este fin de semana. Tras una exitosa recuperación de su lesión de muñeca, Isack volverá a competir en el circuito urbano de Bakú este jueves».

El francés, lesionado en la muñeca durante un entrenamiento en las vacaciones de verano, se vio obligado a perderse las tres pruebas europeas de la vuelta a la competición tras el receso de verano: el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort, el Gran Premio de Italia en Monza y el Gran Premio de España en Madring.

En su lugar aceleró Liam Lawson, saltando de Racing Bulls, en lo que fue su segunda experiencia en el equipo titular. El neozelandés no deafraudó y cosechó 14 puntos, producto del 7° puesto en Zandvoort y el 6° lugar en la capital madrileña.

Ante la vuelta de Hadjar, Lawson retornará a su volante en la escudería «B» de la bebida energética, al tiempo que el japonés Yuki Tsunoda, su reemplazo en esta serie de carreras, quedará fuera de pista y volverá a su función como piloto de pruebas.

«El equipo quiere agradecer sinceramente a Liam su profesionalismo, dedicación y esfuerzo durante las últimas tres carreras«, añadió Red Bull. «A pesar de las difíciles circunstancias, ofreció un rendimiento impresionante y aportó un gran valor al equipo. Le deseamos lo mejor en su regreso a Racing Bulls«, expresó el team principal, en agradecimiento al neozelandés.