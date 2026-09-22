Una motociclista chocó contra un caballo en la Ruta 22 a la altura de Cervantes

Una motociclista resultó lesionada tras sufrir un violento accidente sobre la Ruta Nacional 22, al impactar de lleno contra un caballo que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica a la altura de la localidad de Cervantes.

Una motociclista sufrió heridas tras chocar contra un caballo en Ruta 22

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 1160, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca acudió de urgencia tras recibir la alerta sobre el hecho. En el lugar, los efectivos constataron la colisión de una motocicleta Zanella de 150 cc que circulaba en sentido este-oeste.

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 1160. Foto: gentileza.

La conductora no logró esquivar al caballo que irrumpió sobre la calzada por motivos que se intentan establecer.

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer sufrió diversas heridas y debió ser asistida en el lugar para luego ser trasladada de urgencia al hospital de Cervantes para sus correspondientes estudios médicos. En el sector trabajó la Policía realizando las diligencias de rigor para determinar las responsabilidades del propietario del animal.