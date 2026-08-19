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Red Bull y Racing Bulls cambian de pilotos para el Gran Premio de Países Bajos

La escuadra austríaca se ve obligada a reemplazar a una de sus pilotos, lo que que trajo consecuencias directas en el equipo menor.

Redacción

Por Redacción

El japonés Tsunoda no compite desde la última fecha de la pasada temporada.

El japonés Tsunoda no compite desde la última fecha de la pasada temporada.

La previa del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, a disputarse desde el viernes en el circuito de Zandvoort, presenta como novedad un cambio de último momento en la parrilla de equipos y pilotos.

La escuadra Red Bull anunció a primera hora de hoy que el francés Isack Hadjar no competirá en la vuelta a la acción de la máxima tras el parate de verano, luego de sufrir una lesión en una de sus muñecas durante las vacaciones.

En consecuencia, la casa austríaca decidió subir al neozelandés Liam Lawson, actual piloto de Racing Bulls, a la segunda butaca junto al neerlandés Max Verstappen, al tiempo que el japonés Yuki Tsunoda vuelve a calzarse el buzo para ser compañero de equipo del británico Arvid Lindblad en el equipo «B».

Para Lawson será la vuelta al team principal de la estructura de la bebida energética, luego de un breve y fallido primer intento como titular en la pasada temporada. Tras apenas dos competencias, Christian Horner y Helmut Marko decidieron reemplazarlo y «devolverlo» a Racing Bulls.

En su lugar habían optado por el mencionado Tsunoda, que completó el campeonato sin grandes resultados y luego fue despedido por la organización, aunque quedando como piloto de reserva de ambas estructuras.

La desgracia de Hadjar (aseguran que se lesionó mientras practicaba boxeo) le permite al nipón, que por estas horas negocia su llegada a IndyCar para 2027, volver a pilotear en la F1 al menos por una competencia, haciéndolo en la escudería que lo vio debutar.


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La previa del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, a disputarse desde el viernes en el circuito de Zandvoort, presenta como novedad un cambio de último momento en la parrilla de equipos y pilotos.

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