Sofía Gala y Fito Páez se habrían separado

El romance entre Sofía Gala y Fito Páez habría llegado a su fin, apenas unos meses después de que la relación saliera a la luz. Los artistas habían sorprendido al mostrarse muy cercanos en las redes sociales a comienzos de este año y, aunque nunca dieron demasiados detalles sobre el vínculo, dejaron varias señales del amor que los unía.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, ni la actriz ni el músico hablaron abiertamente sobre su relación, aunque tampoco buscaron ocultar la cercanía que mantenían. Incluso Moria Casán, madre de Sofía Gala, se había referido al vínculo y evitó ponerle etiquetas: los definió como dos amigos que se aman libremente.

Fue la propia Moria quien en su momento dio pistas sobre el acercamiento entre ambos artistas y reveló que Sofía Gala y Fito Páez incluso habían compartido un viaje a Brasil.

Sofía Gala y Fito Páez: las señales que despertaron rumores de separación

Las versiones sobre una posible ruptura comenzaron a tomar fuerza en los últimos días, en medio del éxito de Sofía Gala por el estreno de Moria, la serie biográfica sobre Moria Casán en Netflix.

Durante los festejos y actividades vinculados con el lanzamiento, algunos periodistas de espectáculos repararon en la ausencia de Fito Páez junto a la actriz, lo que despertó interrogantes sobre el presente de la pareja.

Finalmente, en la última emisión de LAM, la panelista Karina Iavícoli aseguró que los artistas habrían decidido ponerle punto final a la relación.

El viaje de Fito Páez que habría provocado el distanciamiento con Sofía Gala

De acuerdo con la información revelada en el programa, uno de los principales motivos de la separación estaría relacionado con las dificultades para compatibilizar sus agendas, tiempos y compromisos profesionales.

“Me dijeron que no les coinciden tiempos, horarios. Después me dijeron que, como es un tipo atractivo, con todo lo que representa…”, explicó Iavícoli al referirse a la situación.

Sin embargo, habría existido otro episodio que profundizó el distanciamiento. Según contó la periodista, un viaje que Fito Páez realizó a Bariloche habría generado malestar en Sofía Gala.

“Siempre está con colegas, es muy cercano a Juliana Gattas y a Dolores Fonzi, con quienes fue a Bariloche. A partir de ese momento habría habido un distanciamiento porque a Sofía no le habría gustado el viaje a Bariloche”, reveló Iavícoli.

Por el momento, ni Sofía Gala ni Fito Páez confirmaron públicamente la separación. Sin embargo, la ausencia del músico durante las recientes apariciones de la actriz y las versiones difundidas en LAM alimentaron los rumores de que el romance habría terminado a pocos meses de hacerse público.