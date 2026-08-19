Internaron al papá de Tini Stoessel: qué le pasó a Alejandro y cómo sigue su estado de salud”

Alejandro Stoessel, padre de Tini Stoessel, fue internado en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro luego de sufrir un fuerte dolor en el pecho. El productor televisivo permanece bajo observación mientras los médicos realizan estudios para determinar el origen del malestar.

La internación se produjo este martes 18 de agosto y generó preocupación en el entorno de la cantante, especialmente por los antecedentes de salud de su padre. Sin embargo, las últimas informaciones conocidas este miércoles llevan tranquilidad: su estado no sería de gravedad y permanece consciente y en observación.

Según confirmó TN Show, Stoessel se encuentra internado en la institución de San Isidro. Por su parte, Infobae/Teleshow pudo saber a través de fuentes del sanatorio que continúa bajo control médico y que, hasta el momento, el cuadro no revestiría gravedad.

Por qué internaron al papá de Tini Stoessel

Los primeros detalles sobre lo ocurrido fueron revelados en LAM, donde Pepe Ochoa contó que Alejandro Stoessel había pasado el fin de semana en Cariló y comenzó a sentirse mal antes de regresar.

“Hoy a las 5 de la tarde Alejandro Stoessel ingresó a la Trinidad de San Isidro con un dolor en el pecho, un dolor bastante agudo”, explicó el panelista.

De acuerdo con esa información, el productor acudió a la guardia cerca de las 17 y los médicos decidieron realizarle una batería de estudios. Tras evaluarlo, resolvieron que permaneciera internado para continuar con los controles.

La información difundida posteriormente indicó que Stoessel no se encuentra en terapia intensiva y está consciente, mientras los profesionales siguen de cerca su evolución.

Cómo sigue la salud de Alejandro Stoessel este miércoles

Hasta la mañana de este miércoles no trascendió un parte médico oficial con un diagnóstico definitivo sobre las causas del dolor que motivó su ingreso.

Lo que sí pudo confirmarse es que permanece en observación en el Sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Según fuentes de la institución consultadas por Teleshow, su estado no sería de gravedad.

Su hijo Francisco Stoessel se encuentra acompañándolo durante la internación, según informó Ciudad Magazine.

El delicado antecedente de salud del padre de Tini Stoessel

La situación inevitablemente recordó el grave episodio de salud que Alejandro Stoessel atravesó en 2022, cuando permaneció varias semanas internado.

En aquel momento, el productor debió ingresar a terapia intensiva y atravesó un cuadro delicado que mantuvo en vilo a toda la familia. Tini Stoessel suspendió entonces compromisos profesionales para permanecer cerca de su padre durante la internación.

Años después, la cantante transformó aquella experiencia en una de sus canciones más personales, “Pa”, dedicada a Alejandro y centrada en el temor que sintió ante la posibilidad de perderlo.

Por eso, la noticia de esta nueva internación volvió a generar preocupación entre los seguidores de la artista. Por el momento, sin embargo, las informaciones conocidas sobre su evolución son tranquilizadoras: Alejandro Stoessel continúa internado y bajo estudios, pero su cuadro no sería grave.