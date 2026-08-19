Quién es el hijo de dos argentinos que tiene un cargo clave para Latinoamérica en el gobierno de Estados Unidos

Segura forma parte de un rol clave entre las relaciones políticas de Estados Unidos y el resto de países del continente (Foto: LN)

Juan Pablo Segura es un empresario republicano de 38 años e hijo de inmigrantes argentinos. Fue nombrado subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, asumiendo la conducción de la política exterior estadounidense hacia América Latina, el Caribe y Canadá.

Durante su presentación previa ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en junio, anticipó que la agenda de trabajo priorizará reafirmar la Doctrina Monroe, consolidar el liderazgo de Estados Unidos en el continente y hacer frente a la influencia de otros competidores globales.

La llegada de Segura a la diplomacia norteamericana se produce en un contexto de marcada cercanía entre la administración estadounidense y el gobierno argentino, liderado por Javier Milei, en contraste con un periodo de crecientes tensiones diplomáticas entre Washington y Brasil.

Desde su actual puesto en el Departamento de Estado, Segura asume el control de una región considerada por la Casa Blanca como un eje estratégico primordial para la seguridad hemisférica y la competitividad económica global.

Quién es Juan Pablo Segura, hijo de argentinos con un rol clave en el gobierno de Estados Unidos

Nacido en Alexandria, Virginia, y criado en McLean, Segura es hijo de Alejandra y Enrique Segura, un economista argentino con trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. La influencia de la historia migratoria de sus padres fue un punto central recordado durante su audiencia parlamentaria.

A nivel académico y profesional, se graduó en la Universidad de Notre Dame en las disciplinas de contabilidad y chino. Posteriormente, obtuvo la certificación de contador público e inició su trayectoria laboral en la firma de servicios profesionales Deloitte.

Juan Pablo Segura (Foto: Normal K. Styer)

Su carrera dio un giro hacia el ámbito tecnológico e innovador al cofundar en 2014 la empresa Babyscripts junto a Anish Sebastian. La firma desarrolló una plataforma de monitoreo remoto para el seguimiento médico durante el embarazo mediante la recolección de datos sobre presión arterial y glucosa.

Posteriormente, incursionó en la gestión pública y la política electoral. Tras competir en 2023 por una banca en el Senado estatal de Virginia, fue convocado por el gobernador Glenn Youngkin para desempeñarse como secretario de Comercio y Comercio Internacional de dicho Estado.

Al asumir sus funciones, el funcionario destacó que trabajará con su equipo para impulsar la visión de la administración actual enfocada en fortalecer la seguridad regional frente a las organizaciones delictivas, promover el desarrollo económico conjunto y reforzar el control de las fronteras.

Con información de LN