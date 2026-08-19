Emiratos Árabes suspendió el comercio con Irán tras un ataque con misiles y el petróleo Brent se sostiene sobre los 91 dólares

Buques petroleros y barcos de carga en el Golfo de Omán, a lo largo de las rutas marítimas que conectan el Estrecho de Ormuz con el Mar Arábigo. (Foto: gentileza AP)

La cotización internacional del petróleo Brent se consolidó este miércoles en torno a los US$91 por barril (con un rango intradiario que alcanzó un pico de US$92,37), impulsada por una nueva escalada en Medio Oriente tras la decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) de suspender todo el intercambio comercial y financiero con Irán. La medida punitiva se adoptó luego del lanzamiento de dos misiles balísticos hacia aguas del Golfo Pérsico, lo que activó las alarmas antiaéreas en territorio emiratí por primera vez en semanas.

De acuerdo con reportes de la agencia Associated Press (AP) y comunicados del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos, la ruptura comercial busca aislar aún más a Teherán en un contexto de bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. El país del Golfo representaba el principal nodo de reexportación y abastecimiento para la economía iraní —aportando más del 30% de sus importaciones por unos US$21.000 millones anuales—, en un escenario donde el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya proyecta una inflación del 70% y una contracción económica del 5,4% para la República Islámica.

Ruptura comercial y ataques a buques en el Estrecho de Ormuz

El endurecimiento de Abu Dabi responde a reiteradas ofensivas contra embarcaciones que navegan por el canal estratégico:

Ofensiva contra petroleros: En las últimas dos semanas se reportaron ataques contra buques operados por la petrolera estatal emiratí ADNOC , sumando casi una veintena de incidentes desde el inicio del conflicto.





En las últimas dos semanas se reportaron ataques contra buques operados por la petrolera estatal emiratí , sumando casi una veintena de incidentes desde el inicio del conflicto. Respuesta de Teherán: El portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, desmintió la autoría del disparo de misiles y calificó la acusación como contraria a la buena vecindad, mientras la comandancia militar iraní advirtió a los países del Golfo que cualquier facilitación a las fuerzas de Estados Unidos será considerada una participación directa en la guerra.

Tensión diplomática con Francia y negociaciones en Irak

En paralelo a la tensión en el Golfo, la crisis sumó nuevas fricciones en el tablero internacional. Francia anunció la expulsión de dos diplomáticos de la embajada iraní en París, una medida dispuesta por el canciller Jean-Noël Barrot en respuesta a la detención y posterior expulsión de funcionarios diplomáticos franceses en Teherán bajo acusaciones de presunto espionaje.

Al mismo tiempo, el jefe del Parlamento y negociador iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, arribó a Bagdad para una visita oficial de tres días con autoridades de Irak y líderes de milicias regionales, ratificando la influencia de las fuerzas aliadas a Teherán mientras los mercados energéticos globales continúan operando bajo máxima alerta por la seguridad en las rutas del crudo.