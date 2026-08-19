Horóscopo de hoy miércoles 19 de agosto: qué dicen los astros sobre el amor y la fortuna para los doce signos

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Se producirá un malentendido en una situación social, alguien se llevará una mala impresión. Trata de ser claro en los mensajes. Amor: Eres un enamorado del amor, que suele idealizar a sus parejas. Para no deprimirte después, deja de hacer castillos en el aire. Riqueza: Muy prospero en tus finanzas. Cuando tengas un buen negocio entre manos no perderás el tiempo. Bienestar: La verdad te busca. Asegúrate de que tú también la buscas a ella. El grado de potencialidad depende de la sinceridad del propio deseo.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Revisa tu agenda y verás que hay algunas llamadas que llevas tiempo posponiendo. Es momento de poner en orden ciertas cosas. Amor: Estás óptimo para relacionarte con nuevos romances y formalizar uniones. Un contacto laboral puede llegar a ser un intenso amor. Riqueza: Buen momento para los asuntos económicos. Tu capacidad ha demostrado que eres apto para estar en altos niveles de la compañía. Bienestar: Una Luna inquieta te provocará para moverte y hacer cosas diferentes. Te sentirás lleno de vitalidad y energía para cualquier plan que te propongan.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No seas tan impulsivo al momento de tomar decisiones. Lo mejor es que te dejes guiar más por la razón que por el instinto. Amor: Este mes será necesario escuchar lo que tu consciencia te indica. Trata de no actuar tan impulsivamente en el amor. Riqueza: No conviene firmar ningún papel hasta que no estés bien seguro de lo que haces. Si tienes dudas, busca el consejo de un experto. Bienestar: No creas que vives en un mundo de fantasía, donde la vida es color de rosa. Lo mejor es que vivas con los pies en la tierra.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Si estabas algo depresivo, recuperarás tus ganas de mirar al futuro y estarás en condiciones de lucirte por tu profesionalismo. Amor: Tu familia y tu pareja aplauden tus éxitos, pero a la hora de cooperar reclaman tu constante presencia. Defiende tu espacio. Riqueza: Deja de postergar esos trámites engorrosos que tienes pendientes, de lo contrario te afectarán mucho económicamente. Bienestar: Sin que estés preparado, te presentarás a una clase de yoga que cambiará la energía de tu día. Será una grata equivocación que continuarás, si lo deseas.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Conversarás con los demás más de lo que habitúas hacer. Tus inquietudes disminuirán, pero trata de evitar caer en la complacencia. Amor: Si andas buscando el amor, es probable que lo encuentres durante un viaje, en la universidad o en una conferencia académica. Riqueza: Como el dinero será todo lo que te preocupe, deberás sortear obstáculos y sinsabores para progresar económicamente. Bienestar: Si te interesa mantener la armonía en tus vínculos afectivos, sociales o laborales, habla con sinceridad de los conflictos y encuentra una solución.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Tendrás algunos problemas de salud, dolores de cabeza, infecciones e inflamaciones. Riesgo alto de accidentes. Amor: Perdonar es lo inteligente. Puede que tu pareja te inste a asumir compromisos serios pero, si no estás seguro, tómate tu tiempo. Riqueza: Puedes gozar de un incremento en la calidad de vida, trata de concentrarte en controlar los gastos y ganar en seguridad. Bienestar: Cuando se trate de combinar fuerzas, no sabes en quién confiar. Si unes fuerzas con la persona adecuada, se te abrirán nuevos campos de posibilidades.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Haces cosas pequeñas pero que permiten que se realicen cosas más importantes. Son pequeñas pero también son necesarias. Amor: Hay una persona que te interesa, la atracción es evidente. Piensa bien lo que quieres y si vale la pena comenzar una relación. Riqueza: Posibilidad de mejoras económicas y laborales. Debes hacer gala de astucia y ambición para resolver problemas ocultos. Bienestar: Tus sueños están destinados a hacerse realidad, pero no puedes esperar resultados inmediatos. Cuídate de no encerrarte en una torre de marfil.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Si deseas obtener poder y riqueza, primero debes ser rico en tu conciencia. No todo lo que brilla es oro, ten cuidado. Amor: Sientes dos compromisos muy fuertes: el trabajo y el amor. No olvides que grandes trabajos hay muchos, pero no pasa lo mismo en el terreno del amor. Riqueza: Tus palabras son la materia prima de los servicios que prestas. Por eso, practica la calidad y claridad de tus pensamientos. Bienestar: Los triunfadores enfrentan los problemas como retos y oportunidades, identificando el potencial positivo en su persona y en cada situación. Hazlo.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Por fortuna, los demás reconocerán tus méritos y tu esfuerzo, en especial tu familia, protectora y compañera como nunca. Amor: Atraes con facilidad al sexo opuesto y tu pareja se va a desvivir por complacer tus más íntimos deseos. Mucho magnetismo. Riqueza: Si has pasado por alguna mala racha, ahora sí se acabó. Estás en un período muy favorable y podrás invertir y ahorrar. Bienestar: Tienes diferentes intereses, muchos de los cuales has descuidado. Sé optimista y deja tiempo para algunas actividades que vale la pena desarrollar.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Contarás con una energía potenciada para encarar los cambios que tanto deseas. Te adaptarás a los tiempos que se avecinan. Amor: Buena racha para los sentimientos y relaciones. Se verán fortalecidos los lazos amorosos y afectivos para continuar adelante. Riqueza: Las joyas no son tu fuerte pero podrías adquirir alguna. Harás una buena elección, sólo que no te excedas en los gastos. Bienestar: Cuídate de esguinces y caídas. Ten precaución en viajes y traslados. Tu impulsividad y descuido pueden costarte caro a nivel de salud.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Las invitaciones significan un cambio bienvenido, trata de no dejarte distraer demasiado de los reales problemas. Amor: La influencia de los astros indica que vives un buen momento para todo lo relacionado con los asuntos del corazón. Riqueza: Se perfilan importantes decisiones profesionales y tendrás una ocasión única para aumentar tus ganancias en forma rápida. Bienestar: Elige a los que saben compartir tus secretos y te responden con lealtad. Aléjate de los que sólo se acercan por interés.