Martín Demichelis sorprendió a Evangelina Anderson hasta las lágrimas, después del Superclásico

River Plate comenzó esta semana con el pie derecho, aún celebrando los resultados obtenidos el domingo ante Boca Juniors después del primer superclásico dirigido por Martín Demichelis en favor del equipo de Nuñez.

La presión estaba puesta sobre el nuevo entrenador, que reemplazó el trabajo de Marcelo Gallardo y tenía por delante una vara muy alta para superar. Por eso, Demichelis compartió este festejo con su pareja, Evangelina Anderson.

Quebrado, el DT de River indicó que «en lo personal, es mi primer superclásico. No quiero mirar a la derecha porque me voy a emocionar. Pero es para mi familia, para mi mujer, que se bancó venir a la Argentina. Y ella sabe que venimos de vivir una semana muy especial. Es para ella también».

Las cámaras de televisión habían encontrado a la modelo entre los espectadores del partido en las gradas del Monumental, junto a sus hijos.

De hecho al final de la conferencia de prensa, Demichelis bajó del escenario y abrazó amorosamente a una de sus hijas.

«Lo de Palavecino no está bien», dijo Enzo Pérez

Enzo Pérez admitió que en River tenían la necesidad de recuperarse «rápido de la goleada con Fluminense» y que por eso nada mejor que «hacerlo en el Superclásico».

«Todo Superclásico tiene su película, es un partido especial en que los dos buscan ganarlo. El gol sobre el final, por lo que hicimos en el desarrollo, lo merecimos. Fue friccionado pero era importante ganar y darle una alegría a la gente, que generó una fiesta y todo River se lo agradece», resaltó Enzo Pérez en la conferencia de prensa pospartido.

«En cuanto a lo que pasó después del penal, hablamos bastante con Sergio Romero y Jorge Figal. Hubo mucha gente que se metió, hasta cuerpos técnicos, y para el espectáculo no está bueno. Lo que hizo Agustín Palavecino no está bien, pero de los errores se aprende. Nosotros hablamos en la cancha y no está bien de ninguno de los dos lados. Por eso intentamos separar y calmar, pero cuando hay gente que no tiene que estar es difícil», apreció.