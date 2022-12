Rodrigo De Paul sobre Nicolás Otamendi: «Es un osito de peluche»

El mediocampista de la Selección Argentina Rodrigo De Paul reveló una intimidad con su compañero Nicolás Otamendi a quien calificó como “un osito de peluche” por sus actitudes cuando comparten habitación en las concentraciones de la Albiceleste. El conjunto nacional se medirá este viernes ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022.

El exRacing habló respecto de cómo es el defensor como futbolista, pero también como persona: “Es un animal, pero son dos personas, porque en la pieza es un osito de peluche”.

“Me apaga el iPad, me tapa… Lo amo, es hermoso”, dijo en la zona mixta en diálogo con DeporTV sobre la tierna actitud del exVélez para “cuidarlo”. No obstante, aclaró: “En la cancha te asesina, de arriba y de abajo”.

Por otro lado, celebró el buen momento que atraviesa Otamendi tras el pase a cuartos: “Está en un nivel tremendo y se lo merece más que nadie”.

La relación entre Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi

Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi mostraron la buena relación que mantienen cada vez que se juntan para representar al país. La complicidad y las bromas son parte de su vínculo, como el que mantienen la gran mayoría de los jugadores de la Selección.

Particularmente en su caso, ambos se conocen de su paso por Valencia en la temporada 2014/2015. Con el correr del tiempo, la amistad creció y el mediocampista lo eligió como el padrino de su segundo hijo, Valentín.

