El Carcelero se hizo fuerte de local y le sacó el invicto a uno de los candidatos. Foto: Andrés Maripe.

Se completó la 2° fecha del Regional Amateur con varios partidos que se jugaron este sábado. El torneo tiene una participación de 16 equipos rionegrinos y 6 clubes neuquinos.

Regional Amateur: Argentinos del Norte dio el batacazo, empate de Independiente y goleada de Regina

El Regional Amateur está que arde. Este sábado, se completó la 2° jornada del torneo, luego de los tres encuentros que se disputaron el viernes. Debido a las elecciones nacionales que se desarrollarán este domingo, el Consejo Federal dispuso adelantar todos los encuentros.

La nota de la jornada la dio Argentinos del Norte, que dio la sorpresa: venció a La Amistad de Cipolletti. El equipo del Mono Flores se hizo fuerte en el Zit Formiga y bajó a uno de los candidatos. Fue victoria 1-0 con gol de Carin Najul a los 2 minutos de juego. En el otro encuentro, Roca sacó chapa y ganó por la mínima en Cipolletti contra Pillmatún, con anotación de Luciano Pereyra.

Otro de los destacados fue el debut de Independiente de Neuquén en la Chacra. El Rojo no pudo marcar diferencias e igualó contra Petrolero, que sumó un valioso punto tras perder en el debut frente a Maronese. Por su parte, el Dino tuvo fecha libre en esta zona 6.

Independiente de Neuquén no pasó del empate en su debut.

La goleada del día fue la de Atlético Regina, que volvió a ganar, esta vez en su casa, con un claro ¡8-0! contra Asociación Española de Luis Beltrán. Hubo dos tripletes en el marcador: Santiago Ávila y Rubén García. Por este grupo, Sportsman derrotó 2-0 a Huahuel Niyeo.

Patagonia logró recuperarse de la derrota en el debut y venció a San Patricio del Chañar. Fue 2-0 el cruce entre equipos neuquinos. Con este resultado, ambos clubes tienen 3 puntos y comparten la 2° colocación de la zona 7.

Además, en Bariloche, Cruz del Sur no pasó del empate (2-2) vs San Martín de Esquel. Hubo triunfo visitante en San Antonio Oeste: Villalonga se impuso 1-0 a Talleres.

Los resultados del viernes del Regional Amateur

Estudiantes Unidos (Bariloche) 3-1 Puerto Moreno (Bariloche)

Jorge Newbery 4-1 Independiente (Río Colorado)