El Rally Regional tendrá su primer “Portal del Valle” en Chichinales
La presentación del Rally de Chichinales se realizó en Roca, con la presencia de autoridades, dirigentes y pilotos regionales. Los detalles.
El 1° Rally Ciudad de Chichinales “Portal del Valle” tuvo su presentación oficial en el Casino de General Roca. En el marco de la séptima fecha del Campeonato Regional de Rally, la competencia se disputará el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre por caminos de la región.
La prueba, que puede ser decisiva para las aspiraciones de los líderes, se pondrá en marcha el viernes 31, con la largada simbólica que se realizará frente al Municipio de Chichinales, a partir de las 20.
Según se informó en la conferencia de prensa, serán 8 pruebas especiales a lo largo del fin de semana.
La primera etapa se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre con cuatro pruebas especiales, que transitarán por caminos de Chichinales y Cervantes.
El domingo será el turno de la segunda, que contará con otras cuatro pruebas especiales, y un súper especial en el cierre. Se iniciará en Chichinales y continuará por el Parque Industrial de Villa Regina.
El súper especial se disputará en la pista de Safari y el Campo de Doma. En total, serán 334,70 kilómetros de rally.
Comentarios