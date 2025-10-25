Regional Amateur: Estudiantes Unidos de Bariloche y Alianza de Cutral Co ganaron y tienen puntaje ideal

Este viernes comenzó una nueva jornada del Regional Amateur, que cuenta con una masiva participación de equipos zonales. Los detalles.

Regional Amateur: Estudiantes Unidos y Alianza de Cutral Co tienen puntaje ideal y lideran sus zonas

El Regional Amateur inició la 2° fecha este viernes, debido a las elecciones nacionales de este domingo. Con atractivos partidos, puso primera una nueva jornada del torneo más difícil del futbol argentino, que cuenta con 332 participantes a lo largo de todo el país.

La goleada de la jornada la protagonizó Jorge Newbery, que apabulló a Independiente de Río Colorado por 4-1. En Patagones, el equipo bonaerense impuso condiciones y se llevó un sólido triunfo, que lo deja como único puntero de la zona 8 con 4 puntos. Por otra parte, el conjunto rionegrino se ubica segundo con 3 unidades. En el otro encuentro de este grupo, Talleres (SAO) se medirá ante Deportivo Villalonga.

En el choque barilochense, disputado en el estadio municipal, Estudiantes Unidos derrotó 3-1 a Puerto Moreno. De esta forma, el conjunto dirigido por Pablo Canavari continúa con puntaje ideal en la zona 5, mientras que el Naranja tiene 1 unidad por el empate en el debut. La fecha se completará con el encuentro entre Cruz del Sur vs San Martín de Esquel.

En el turno noche del viernes, hubo acción en «La Mejor del Valle». En Allen, Alianza de Cutral Co se hizo fuerte y obtuvo un triunfazo como visitante ante Unión AP. Fue 2-0, con goles de Federico Acevedo y Alejandro Díaz, que sentenciaron la historia antes del final del primer tiempo.

De esta forma, el Gallo se ubica en lo más alto de la zona 7. Con la caída, el Mago empieza a complicar sus chances de clasificación, ya que todavía no ha sumado puntos ni ha convertido goles. Por este grupo, Patagonia de Neuquén recibirá a San Patricio del Chañar este sábado.

Programación del sábado en el Regional Amateur

Zona 5:

Cruz del Sur (Bariloche) vs San Martín (Esquel) – 15:00

Árbitro: Martín Molina

Zona 6:

Independiente (Neuquén) vs Petrolero (Plaza Huincul) – 16:00

Árbitro: Leandro Gatica

Zona 7:

Patagonia (Neuquén) vs San Patricio del Chañar – 16:00

Árbitro: Ulises Jerónimo

Zona 8:

Talleres (San Antonio Oeste) vs Deportivo Villalonga – 15:30

Árbitro: Rodrigo Moreno

Zona 9:

Argentinos del Norte vs La Amistad (Cipolletti) – 15:30

Árbitro : Lautaro Osses

: Lautaro Osses Pillmatún (Cipolletti) vs Deportivo Roca – 17:00

Árbitro: Gastón Sandoval

Zona 10: