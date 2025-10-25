Tras la caída por penales frente al conjunto mendocino, el DT del Millonario mostró toda su bronca en una conferencia picante y llena de fuego cruzado. Los detalles.

Marcelo Gallardo explotó y puso en duda su continuidad tras la eliminación de River: «Es un momento de m…»

River quedó eliminado de la Copa Argentina. El Millonario cayó por penales (4-3) frente a Independiente Rivadavia, tras igualar sin goles en los 90 minutos. Tras un nuevo fracaso, Marcelo Gallardo se sentó y brindó una fuertísima conferencia de prensa.

El DT de River se sinceró y habló sobre los fracasos deportivos que sufrió su equipo durante la temporada: «De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, claramente no estuvimos a la altura, nos ha costado muchísimo«. Además, le dio la derecha a las opiniones de los hinchas: «La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no identificó a la gente, y eso es responsabilidad de quien les habla».

Luego, señaló cómo afronta esta difícil situación: «No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda, te tenés que hacer cargo, no te podés desprender», aclaró. Tras esta fuerte declaración, el DT más exitoso de la historia de River puso en duda su continuidad: «Analizaremos al final de la temporada, haremos un análisis de cómo seguimos. Se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, es así«.

La importancia del Clausura y una dura reflexión

Tras la derrota contra Independiente Rivadavia, Gallardo resaltó la importancia que le darán al torneo Clausura, en el cual solo le quedan tres partidos al Millonario para cerrar la fase de grupos: «Es la única chance de revertir este año totalmente negativo«. Vale destacar que es la única vía de River para acceder a la Copa Libertadores.

Para cerrar, dejó una dura reflexión: «En este momento de mierda, acá afuera no hay nadie que te espere para darte un abrazo ni llevarte a algún lugar«. Y también aprovechó para dejar un sutil mensaje, dirigido hacia los dirigentes: «Tendremos que atravesarlo solos, porque el fútbol es así: cuando ganás, están todos; cuando perdés, no está nadie«.

Y cerró con otra cruda declaración: «Tenemos que ver quiénes estamos preparados para sostener este momento. Hay que controlar las emociones. Si las tenés medio flojitas de papeles, te hacen mierda«.

El próximo desafío: la clasificación a Copa Libertadores

Luego de este golpazo, River debe dar vuelta la página y enfocarse en el sprint final del torneo Clausura. El Millonario se ubica 2° en la tabla anual y por el momento se estaría clasificando a la Copa Libertadores. Pero si Boca gana su pendiente contra Barracas, lo superaría al conjunto de Núñez.

Por otra parte, está 5° en la zona B del torneo y todavía no aseguró su clasificación a los playoffs. Los últimos tres desafíos de River serán Gimnasia en el Monumental, el Superclásico en la Bombonera y cerrará con Vélez en el Amalfitani.